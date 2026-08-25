تقدیر رایزن فرهنگی ایران از »فرلی حلیم«؛ اشک فیلمساز اندونزیایی با بغض زنان ایرانی در سوگ رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی از «فرلی حلیم» فیلمساز و تهیهکننده اندونزیایی، به دلیل واکنش احساسی و ابراز ارادت و احترام او به رهبر شهید و مردم ایران تقدیر کرد؛ حلیم پس از تماشای مستندی درباره واکنش زنان و دختران ایرانی به فقدان رهبر شهید، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «نمیدانم چرا؛ با دیدن فیلم بیاختیار میگریم.»
واکنش این هنرمند اندونزیایی پس از انتشار مستند خیابانی «یک نشانه و هزاران بغض» شکل گرفت؛ مستندی که با گفتوگو با گروههای مختلف مردم ایران، واکنش عاطفی آنان به مشاهده عمامه و نشانهای منسوب به رهبر شهید را به تصویر میکشد و بخشی از احساسات مردم ایران در فقدان ایشان را روایت میکند.
این مستند پس از انتشار در فضای مجازی با بازتاب و واکنش شماری از چهرههای فرهنگی و سیاسی همراه شد و یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا نیز آن را در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت.
در پی انتشار این تصاویر، فرلی حلیم از چهرههای هنری اندونزی با مشاهده واکنش زنان و دختران ایرانی، تحت تأثیر قرار گرفت و با تگ کردن صفحه یحیی جهانگیری در اینستاگرام نوشت: «نمیدانم چرا؛ با دیدن فیلم بیاختیار میگریم.»
این واکنش عاطفی و ابراز احترام هنرمند اندونزیایی به رهبر شهید و مردم ایران، با واکنش یحیی جهانگیری همراه شد. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی ضمن تقدیر از فرلی حلیم، این ابراز احساسات و همراهی فرهنگی را مورد توجه قرار داد.
واکنش فرلی حلیم از آن جهت نیز مورد توجه قرار گرفته است که او از چهرههای فعال صنعت سینمای اندونزی به شمار میرود و فعالیت حرفهای خود را از بازیگری آغاز کرده و در ادامه به حوزههای تهیهکنندگی، کارگردانی و مدیریت تولیدات سینمایی وارد شده است.
در همین زمینه، عنوان فیلم «Takkan Kubiarkan Kau Menangis» که حلیم کارگردانی و تهیهکنندگی آن را برعهده داشته و به معنای «نمیگذارم گریه کنی» است، در حساب اینستاگرامی این هنرمند دیده میشود؛ موضوعی که همزمانی آن با واکنش اخیر او به تصاویر زنان و دختران ایرانی، توجه کاربران فضای مجازی را نیز به خود جلب کرده است.
حلیم اکنون بیش از آنکه صرفاً بهعنوان بازیگر شناخته شود، بهعنوان فیلمساز، تهیهکننده و مدیر یک مجموعه تولید سینمایی مستقل در صنعت سینمای اندونزی فعالیت میکند و از چهرههای رو به رشد نسل جدید سینمای این کشور محسوب میشود؛ چهرهای که واکنش او به روایت تصویری احساسات مردم ایران، جلوهای از ظرفیت هنر و سینما برای ایجاد ارتباط عاطفی و فرهنگی میان ملتها را به نمایش گذاشته است.
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