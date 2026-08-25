به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از پیروزی «عبد الرحمن السید» در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای سنای آمریکا در ایالت میشیگان، حملات ضداسلامی علیه او در فضای سیاسی و رسانه‌ای محافظه‌کاران آمریکا به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

عبدالسید، با اصالت مصری، در صورت پیروزی بر «مایک راجرز» نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر، می‌تواند نخستین مسلمان راه‌یافته به سنای آمریکا باشد. وی همچنین نخستین مسلمان است که از سوی حزب دموکرات برای یک کرسی سنا نامزد شده است.

تغییر محور حملات؛ از سیاست‌های چپ‌گرا تا هویت اسلامی

بر اساس بررسی واشنگتن‌پست از هزاران پست شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه، پادکست و اظهارنظر چهره‌های سیاسی، محور حملات جریان محافظه‌کار به عبد السید، ظرف دو هفته پس از پیروزی او، از مواضع ترقی‌خواهانه‌اش به هویت اسلامی وی تغییر کرد.

این روزنامه نوشت تا ۱۸ آگوست، نزدیک به یک‌سوم پست‌های منتشرشده از سوی سیاستمداران، مفسران و افراد بانفوذ راست‌گرا درباره عبدالسید، شامل اشاره به اسلام، مسلمانان یا شریعت اسلامی بوده است. هم‌زمان، سهم پست‌هایی که او را به سوسیالیسم یا کمونیسم مرتبط می‌کردند، به ۲۳ درصد کاهش یافت.

اتهام‌زنی‌های تند و برجسته‌سازی نام عربی

به نوشته واشنگتن‌پست، «تامی توبرویل» سناتور جمهوری‌خواه ایالت آلاباما، ساعاتی پس از پیروزی عبدالسید، او را در شبکه‌های اجتماعی «تروریست» و «اسلام‌گرای افراطی» خواند. دفتر توبرویل به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر پاسخ نداد.

برخی چهره‌های جمهوری‌خواه و رسانه‌های محافظه‌کار نیز با اشاره به شریعت، تروریسم و حملات ۱۱ سپتامبر، به عبدالسید حمله کردند. آنان همچنین نام کامل او، «عبدالرحمن محمد عبدالسید»، را به‌طور مکرر به کار بردند؛ روشی که ستاد انتخاباتی او آن را مشابه تلاش پیشین جمهوری‌خواهان برای برجسته‌سازی نام میانی باراک اوباما، یعنی «حسین»، دانسته است.

میشیگان؛ ایالتی با جمعیت پرشمار مسلمانان

کمیته ملی سناتوری جمهوری‌خواهان نیز در نخستین آگهی انتخاباتی خود علیه عبد السید، او را «افراطی‌ترین نامزد سنا در آمریکا» توصیف کرد و نام کامل وی را به‌طور برجسته در آگهی نمایش داد. دونالد ترامپ نیز او را «بازنده کمونیست» و «سوسیالیست چپ افراطی» خواند و البته در پستی جداگانه سعی داشت او حجاب داشتن همسرش رو به سخره بگیرد!

عبد السید در واکنش گفت این تصاویر واقعاً دو نگاه متفاوت به آمریکا را بازنمایی می‌کنند: آمریکای تحت سلطه نخبگان ثروتمند سیاسی و آمریکایی که خانواده‌های عادی بتوانند با امنیت اقتصادی و کرامت زندگی کنند.

این تحولات در میشیگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ایالتی که بنا بر برآوردها حدود ۲۴۰ هزار مسلمان در آن زندگی می‌کنند و جوامع مسلمان و عرب‌تبار در شهرهایی چون دیترویت و دیربورن، از وزن انتخاباتی قابل‌توجهی برخوردارند.

«امی دوکوره» وکیل ارشد شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) در میشیگان، به واشنگتن‌پست گفت این ادبیات، نامزدهای مسلمان را افرادی بیگانه معرفی می‌کند که قصد دارند چیزی را از دیگر آمریکایی‌ها بگیرند. وی افزود دفتر این نهاد پس از نامزدی عبدالسید، افزایش خصومت‌های ضداسلامی را ثبت کرده و در مقطعی، به‌دلیل دریافت تهدیدهای مرگ، پلیس سه روز پیاپی به محل کار این سازمان مراجعه کرده است.

گفتنی است چندی پیش عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید. شبکه ان بی سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده ها میلیون دلاری در رقابت های انتخاباتی از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی توانسته است رقیب خود را شکست دهد.

..............

پایان پیام