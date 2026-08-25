به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین دوره رخداد ملی رسانهای «سردار تا سردار» با هدف بازخوانی و تبیین وجوه مشترک سیره، اندیشه و شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید میرزا کوچک جنگلی برگزار شد و در این دوره، ۸۱۳ اثر از فعالان رسانهای ۲۵ استان کشور به دبیرخانه این رویداد ارسال شد.
علی دارا، دبیر اجرایی رخداد ملی رسانهای «سردار تا سردار» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) _ ابنا _ استان گیلان با اشاره به برگزاری پنجمین دوره این رخداد اظهار کرد: «سردار تا سردار» برای پنجمین سال پیاپی به همت دفتر مطالعات رسانهای عصر روایتها، وابسته به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان، برگزار شده و تلاش دارد از ظرفیت رسانه برای معرفی و بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و میرزا کوچک جنگلی استفاده کند.
وی افزود: هدف این رخداد صرفاً تولید آثار رسانهای درباره این دو شخصیت نیست، بلکه تلاش شده است وجوه مشترک در سیره، تفکر، روحیه مجاهدت، مردمداری و نقشآفرینی اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد و این مفاهیم با زبان و قالبهای رسانهای برای نسل امروز بازآفرینی شود.
مسئول دفتر مطالعات رسانهای عصر روایتها با بیان اینکه رسانه میتواند نقش مهمی در انتقال الگوهای هویتی به نسل جدید داشته باشد، گفت: یکی از محورهای اصلی «سردار تا سردار»، روایت تجربهها و کنشهای مردمی است که با الهام از اندیشه و سیره این دو شهید شکل گرفتهاند.
دارا ادامه داد: در این چارچوب، تلاش شده است آثار ارسالی تنها به معرفی شخصیتها محدود نشود و روایتهایی از حضور اجتماعی مردم، فعالیتهای فرهنگی، حرکتهای جهادی و اقدامات مردمی که از این الگوها تأثیر گرفتهاند نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به گستردگی مشارکت در پنجمین دوره این رخداد رسانهای اظهار کرد: در این دوره، فعالان رسانهای از ۲۵ استان کشور در «سردار تا سردار» حضور داشتند و مجموعاً ۸۱۳ اثر به دبیرخانه ارسال شد.
به گفته وی، شرکتکنندگان این دوره از استانهای تهران، گیلان، خراسان رضوی، قم، کردستان، مازندران، همدان، چهارمحال و بختیاری، فارس، البرز، قزوین، کرمانشاه، اصفهان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، کرمان، سمنان، خوزستان، آذربایجان شرقی، زنجان، آذربایجان غربی، اردبیل و بوشهر بودند.
«جایزه ملی فرشته»؛ بخش ویژه پنجمین دوره
دبیر اجرایی رخداد ملی رسانهای «سردار تا سردار» همچنین از طراحی بخش ویژهای با عنوان «جایزه ملی فرشته» در پنجمین دوره این رویداد خبر داد و گفت: این بخش با هدف گرامیداشت یاد و نام شهیده فرشته باقری، خبرنگار شهید جنگ ۱۲ روزه و تقدیر از آثار رسانهای مرتبط با این حوزه در نظر گرفته شد.
دارا افزود: توجه به نقش خبرنگاران و فعالان رسانهای در روایت وقایع و همچنین پاسداشت شهدای عرصه رسانه، از رویکردهای مورد توجه در طراحی این بخش ویژه بوده است.
معرفی برگزیدگان پنجمین «سردار تا سردار»
دبیر اجرایی این رخداد در ادامه برگزیدگان بخشهای مختلف پنجمین دوره را معرفی کرد.
در بخش روایت، زهره شکراللهی از استان اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، سید مهدی موسویان از قم دوم شد و طیبه شجاعی از استان کرمان در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین جایزه ویژه «فرشته» این بخش به امسلمه فرد از استان گیلان اختصاص یافت.
در بخش پادکست نیز بنتالهدی روشن از مازندران رتبه نخست، آمنه انتصاری از خراسان رضوی رتبه دوم و سیده ریحانه رضوی از کردستان رتبه سوم را کسب کردند. جایزه ویژه «فرشته» این بخش نیز به پروانه نجاتی از استان فارس رسید.
در بخش تجربهنگاری، کتاب «نجات ۱» اثر مرکز تجربهنگاری امتداد به عنوان اثر برتر انتخاب و معرفی شد.
در بخش یادداشت، حسن غلامپور و مصطفی خانزاده، هر دو از استان گیلان، به صورت مشترک رتبه دوم را کسب کردند. همچنین مهدی کریمپور و مهدی حاجتپور، دیگر فعالان رسانهای گیلان، به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در بخش گزارش خبری نیز فاطمه احمدی از استان گیلان رتبه نخست را کسب کرد، مریم شریفی از استان تهران دوم شد و نوشین کریمی از استان گیلان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
تأکید بر استمرار فعالیتهای رسانهای
علی دارا در پایان با قدردانی از حضور و مشارکت فعالان رسانهای استانهای مختلف کشور اظهار کرد: استمرار این رخداد میتواند زمینهای برای شناسایی و حمایت از ظرفیتهای رسانهای، تقویت روایتهای مؤثر و تولید آثار حرفهای درباره شخصیتهای هویتآفرین کشور فراهم کند.
وی افزود: «سردار تا سردار» تلاش دارد در دورههای آینده نیز با تکیه بر ظرفیت فعالان رسانهای، به بستری برای تولید محتوای فاخر و روایتهای اثرگذار درباره فرهنگ جهاد، مقاومت و فعالیتهای مردمی تبدیل شود و مفاهیم مرتبط با مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، میرزا کوچک جنگلی و دیگر چهرههای اثرگذار تاریخ معاصر ایران را با زبان رسانه برای مخاطبان امروز بازگو کند.
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