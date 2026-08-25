به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عادل، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، در نشست خبری به مناسبت هفته وقف، با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان، شعار امسال هفته وقف را «میراث ماندگار، آینده پایدار» عنوان کرد و گفت: آثار و برکات نیت خیر واقفان حتی پس از درگذشت آنان همچنان در جامعه جاری است و می‌تواند در ساخت آینده‌ای پایدار نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان اوقاف در قبال موقوفات اظهار داشت: این سازمان به‌عنوان امانتدار واقفان خیراندیش و خدمتگزار بقاع متبرکه، وظیفه سنگینی بر عهده دارد و تلاش می‌کند با همکاری رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، آثار و برکات وقف را به شکلی ملموس و قابل مشاهده برای مردم روایت کند.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه وقف از دل نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته است، گفت: بسیاری از واقفان در زمان حیات خود دغدغه‌ای را در جامعه احساس کرده و برای رفع آن اقدام به وقف کرده‌اند؛ از ساخت بیمارستان و مدرسه گرفته تا ایجاد مسجد، کتابخانه و حمایت از امور علمی، آموزشی و اجتماعی.

وی چهار محور اصلی فعالیت سازمان اوقاف در حوزه موقوفات را حفظ و نگهداری موقوفات، بهره‌برداری شایسته از آنها، اجرای دقیق نیت واقفان و در نهایت توسعه خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و قرآنی عنوان کرد.

عادل افزود: هدف این است که مردم آثار وقف را در زندگی خود ببینند و برکات آن را لمس کنند؛ به‌گونه‌ای که یک موقوفه بتواند در قالب مدرسه، مسجد، کتابخانه، بیمارستان یا دیگر خدمات عمومی، نیاز مشخصی از جامعه را برطرف کند.

وجود ۲۱۶ هزار موقوفه در کشور

وی با اشاره به آمار موقوفات کشور اظهار داشت: در مجموع حدود ۲۱۶ هزار موقوفه در کشور وجود دارد که شامل حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه با کاربری‌های مختلف است.

سخنگوی سازمان اوقاف همچنین از وجود هزار و ۷۶۷ بقعه متبرکه در کشور خبر داد و گفت: این آمار شامل امامزادگان، انبیای عظام، شخصیت‌های مشهور علمی و مذهبی و برخی قدمگاه‌هاست.

عادل با اشاره به تنوع نیات واقفان گفت: در مجموع حدود ۸۰۵ عنوان نیت برای موقوفات ثبت شده که در سطح جزئی‌تر، تعداد این نیات به حدود ۳۵۰ هزار مورد می‌رسد. این نیات در سرفصل‌هایی همچون امور مذهبی، خیریه و اجتماعی، مساجد، بقاع متبرکه، عتبات عالیات و حوزه‌های علمیه دسته‌بندی می‌شوند.

وی افزود: در یک سال گذشته، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اجرای نیت موقوفات، اطعام، برنامه‌های مذهبی و عزاداری اهل‌بیت(ع)، فعالیت‌های قرآنی، آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی، کمک به نیازمندان و حمایت از زائران کم‌برخوردار بوده است.

وقف در خدمت سلامت و درمان

سخنگوی سازمان اوقاف با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه سلامت گفت: حدود هزار و ۳۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در کشور وجود دارد که بخشی از منابع موقوفات مرتبط با دارو و درمان برای حمایت از بیماران، مراکز درمانی و خدمات سلامت هزینه می‌شود.

وی تأکید کرد: در روایت وقف باید به جای تمرکز صرف بر یک موقوفه درمانی، نتیجه آن را برای مردم بیان کرد؛ برای مثال، روایت بیماری که با کمک یک موقوفه درمان شده است، می‌تواند انگیزه بیشتری برای مشارکت مردم در امور خیر ایجاد کند.

حدود ۸ هزار مدرسه موقوفه در کشور

عادل حوزه آموزش را یکی دیگر از بخش‌های مهم موقوفات دانست و اظهار داشت: حدود ۸ هزار مجموعه آموزشی که عمدتاً به‌عنوان مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، از محل موقوفات تأمین شده است.

وی افزود: علاوه بر مدارس، موقوفاتی نیز در زمینه حمایت از دانش‌آموزان، دانشجویان، مراکز آموزشی، کتابخانه‌ها، چاپ و نشر کتاب، فعالیت‌های علمی، حوزه‌های علمیه و آموزش قرآن وجود دارد.

سخنگوی سازمان اوقاف با اشاره به موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل گفت: یکی از چالش‌های موجود در کشور، بازماندن برخی دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل نبود مدرسه در مناطق محروم یا مشکلات اقتصادی و خانوادگی است و می‌توان از ظرفیت وقف برای بازگرداندن این افراد به چرخه آموزش استفاده کرد.

حمایت از نیازمندان با هدف توانمندسازی

عادل با اشاره به اولویت یافتن خدمات اجتماعی در رویکرد جدید سازمان اوقاف گفت: کمک به نیازمندان، آزادی زندانیان، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، اطعام، تهیه جهیزیه، کمک به ازدواج، حمایت از ایتام، کمک‌های معیشتی، خدمات جهادی و توانمندسازی و اشتغال از جمله فعالیت‌هایی است که از محل موقوفات انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف این اقدامات تنها حمایت مقطعی نیست، بلکه سازمان اوقاف به دنبال توانمندسازی افراد و کاهش وابستگی آنان است؛ به‌ویژه در حوزه اشتغال و ایجاد استقلال اقتصادی.

سخنگوی سازمان اوقاف درباره طرح «شمیم خدمت» نیز گفت: این طرح در حدود ۴۰۰ امامزاده اجرا شده و در سه مرحله شامل آموزش، توانمندسازی و حمایت از راه‌اندازی کارگاه‌ها و همچنین ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون در این طرح بیش از ۱۲ هزار نفر آموزش دیده‌اند و بخشی از افراد نیز برای راه‌اندازی کارگاه‌های خانگی از تسهیلات حمایتی بهره‌مند شده‌اند.

عادل خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال در خانه ضمن تأمین درآمد خانواده، عزتمندی و استقلال اقتصادی افراد را افزایش می‌دهد و در برخی مناطق حتی موجب فعال شدن چرخه اقتصادی محلی می‌شود.

خدمات جهادی و حمایت از آسیب‌دیدگان

وی با اشاره به فعالیت‌های جهادی سازمان اوقاف گفت: در جریان جنگ، گروه‌های جهادی با حمایت سازمان در تهران به بازسازی حدود ۸۰ خانه آسیب‌دیده که در جریان حملات مورد اصابت قرار گرفته بودند، کمک کردند.

سخنگوی سازمان اوقاف همچنین از اجرای برنامه‌های مختلف در زمینه اسکان و خدمت‌رسانی به زائران، حمایت از نیازمندان و ارائه خدمات اجتماعی خبر داد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان

عادل فعالیت‌های فرهنگی سازمان اوقاف را گسترده و مستمر دانست و گفت: در طول سال برنامه‌های مختلف فرهنگی و ترویجی در بقاع متبرکه و دیگر مراکز مرتبط اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، طرح «نشاط معنوی» با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی، برنامه‌های مناسبتی، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، طرح‌های بصیرتی و فعالیت‌های هنری، ادبی و پژوهشی از جمله این اقدامات است.

به گفته وی، در طرح «نشاط معنوی» حدود ۲۰۰ هزار نوجوان شرکت کرده‌اند.

سخنگوی سازمان اوقاف همچنین از انتشار مجموعه‌ای شامل بیش از ۴۰ قطعه شعر درباره وقف از شاعران نامدار کشور خبر داد و گفت: این مجموعه با سرپرستی علیرضا قزوه تهیه شده و بر اساس آن یک برنامه تلویزیونی نیز تولید شده است که در هفته وقف از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان اوقاف این است که وقف از یک مفهوم صرفاً تاریخی و سنتی به خدمتی ملموس برای مردم تبدیل شود؛ خدمتی که در حوزه‌های درمان، آموزش، معیشت، اشتغال، فرهنگ، قرآن و امور اجتماعی آثار آن در زندگی مردم دیده شود و میراث واقفان برای نسل‌های آینده همچنان پایدار و اثرگذار باقی بماند.

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