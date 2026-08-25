به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسیر» با رویکردی جامع و چندساحتی، به‌منظور تقویت مهارت‌ها، سرمایه‌سازی انسانی، یادگیری مؤثر و فراهم‌سازی زمینه رشد و تعالی در نظام یاددهی و یادگیری جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها طراحی شده است.

این طرح، با تأکید بر چهار محور اساسی مهارت، سرمایه، یادگیری و رشد، تلاش می‌کند فرآیندهای آموزشی و تربیتی را از سطح آموزش مهارت‌های فردی فراتر برده و زمینه شکل‌گیری یک زیست‌بوم منسجم و مؤثر برای رشد سرمایه انسانی را فراهم کند.

در این چارچوب، «مسیر» در چهار بخش تخصصی دنبال می‌شود:

مسیر استاد؛ زیست‌بوم یاددهی مؤثر

«مسیر استاد» با تمرکز بر استادان و نظام یاددهی، به دنبال ایجاد زیست‌بومی جامع برای ارتقای مهارت، رشد و تعالی آنان است. در این بخش، ضمن توجه به توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای، بر نهادینه‌سازی یاددهی مؤثر و نقش استاد در ساخت سرمایه انسانی تأکید می‌شود.

در این مسیر، هدف آن است که استادان مهارت بیاموزند، سرمایه انسانی بسازند، یاددهی مؤثر را نهادینه کنند و در مسیر رشد و تعالی حرکت کنند.

مسیر طلاب؛ زیست‌بوم یادگیری مؤثر

«مسیر طلاب» با محوریت نظام یادگیری، بستری برای رشد چندساحتی طلاب و تقویت مهارت‌ها و توانمندی‌های آنان فراهم می‌کند.

در این بخش، طلاب ضمن کسب مهارت‌های مورد نیاز، برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه و شکل‌دهی به سرمایه انسانی کارآمد آماده می‌شوند. نهادینه‌سازی یادگیری مؤثر و فراهم‌کردن زمینه رشد و تعالی از دیگر اهداف این مسیر است.

شعار محوری این بخش، «مهارت یاد می‌گیریم، سرمایه انسانی کارآمد می‌شویم، یادگیری مؤثر را نهادینه می‌کنیم و به رشد و تعالی می‌رسیم» است.

مسیر راهبر؛ پیشبرد زیست‌بوم یاددهی و یادگیری مؤثر

«مسیر راهبر» ویژه مسئولان و کادر اجرایی است و با هدف تقویت توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی و تسهیل جریان یاددهی و یادگیری مؤثر طراحی شده است.

این مسیر، با نگاه به نقش راهبران در پشتیبانی و پیشبرد فرآیندهای آموزشی و تربیتی، بر پرورش سرمایه انسانی کارآمد، حمایت از مسیر یادگیری و یاددهی مؤثر و کمک به جریان رشد و تعالی در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها تأکید دارد.

مسیر سیاستگذار و برنامه‌ریز؛ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتقایی

چهارمین بخش «مسیر»، ویژه سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان است. این بخش با هدف ایجاد رویکردی تحولی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی زمینه اصلاح، تغییر، ارتقا و تحول در نظام یاددهی و یادگیری شکل گرفته است.

در «مسیر سیاستگذار و برنامه‌ریز»، تلاش می‌شود سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با نگاه به تربیت و توسعه سرمایه انسانی کارآمد انجام شود و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در جهت ارتقای یادگیری و یاددهی مؤثر، روزآمد، کارآمد و تحول‌آفرین باشد.

بر این اساس، «مسیر» در تلاش است با ایجاد ارتباط میان استاد، طلبه، راهبر و سیاستگذار، منظومه‌ای هماهنگ برای ارتقای نظام یاددهی و یادگیری در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها شکل دهد؛ منظومه‌ای که در آن توسعه مهارت و سرمایه انسانی، یادگیری و یاددهی مؤثر و حرکت به سوی رشد و تعالی، به‌صورت یکپارچه دنبال می‌شود.

این طرح با چنین رویکردی، گامی در جهت تعالی نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی، تدریس و تحصیل در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به شمار می‌رود.

..........................

پایان پیام