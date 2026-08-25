به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره کل امور اساتید جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در راستای تقویت پیوند میان دانش نظری و تخصصی با مهارتهای نوین و کارآمد، «مسیر استاد؛ زیستبوم جامع مهارت و رشد چندساحتی در نظام یاددهی مؤثر» را با محوریت دانشافزایی و مهارتافزایی استادان برگزار میکند.
لازم به ذکر است مَسیر | مهارت، سرمایه، یادگیری، رشد با تأکید بر + مهارت+سرمایهسازی+ یادگیری+ رشد به دنبال زیستبوم کلان جامع مهارت و رشد چندساحتی طلاب است که تعالی نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرایی، یادگیری و یاددهی مؤثر را در مسیر قبل پذیرش تا فرادانش آموختگی طلاب در جامعه الزهرا سلام الله علیها دنبال می کند. این زیست بوم کلان در ۴ ضلع سیاستگذار و برنامه ریز، مدیران و کادر اجرایی به عنوان راهبر، استاد و طلبه، برنامه مدنظر را دنبال می کند.
در سال جاری، زیست بوم کلان مهارت افزایی با محوریت مهارتها در ۱۲ ساحت در مسیر تحصیل و یادگیری مؤثر طلاب مورد عنایت قرار گرفته است. این زیست بوم کلان با رویکرد ایجاد زیستبوم جامع مهارتافزایی چندساحتی در مسیر تحصیل طلاب با هدف زمینهسازی برای خلق آیندهای کارآمدتر برای دانشآموختگان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و حرکت در مسیر تحقق حوزهای پیشرو و سرآمد طراحی شده است.
در این طرح، نقش استاد تنها به انتقال دانش محدود نمیشود، بلکه مهارتافزایی چندساحتی به طلاب، از دیگر ابعاد مهم رسالت استادان است که در میراث و رویکرد عملی اساتید حوزه بعضاً مدنظر بوده است؛ اما در یک مدل نظام مند و جامع در سیستم آموزشی مورد عنایت قرار نگرفته است.
از این رو با تدبیر مدیر ارجمند جامعه الزهرا در راستای تحقق منویات رهبر معظم شهید برای تحول و حرکت به سمت حوزه پیشرو و کارآمد و اهتمام معاونت آموزش و تربیت با هم افزایی معاونت های پژوهش و فرهنگی تبلیغی، تحصیلات عمومی و تکمیلی، مرکز رشد، مرکز مشاوره، سرا و سایر بخش های موثر به صورت هم اتکا کنار هم قرار گرفته اند تا مسیر چندبعدی را برای پرورش طلاب و زمینه سازی کارآمدی آنان رقم زنند.
در این رویکرد، نقش اساتید به عنوان یکی از معماران این مسیر با عنوان «مسیر استاد؛ زیستبوم جامع مهارت و رشد چندساحتی در نظام یاددهی مؤثر» نامیده شده و تلاش دارد با همراهی و مشارکت استادان معظم، زمینه ارتقای روشهای آموزشی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای متغیر نسل امروز را بیش از پیش و به صورت هماهنگ در نظام آموزشی و تربیتی ایجاد نماید.
این دوره در سه محور اصلی برگزار میشود که نخستین محور، «زیستبوم تدریس چندمنظوره» است. در این بخش، بهرهگیری همزمان از روشهای سنتی و میراث ارزشمند آموزشی با مدلهای یادگیری فعال، تعاملی و نوین مورد توجه قرار میگیرد.
«همافزایی هدفمند و راهبردی» دومین محور دوره است که با هدف ایجاد فضای گفتوگو و هماندیشی میان استادان، بدنه مدیریتی نظام آموزش و دیگر معاونتها و بخشهای تخصصی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها دنبال میشود تا زمینه پیشبرد نظام جامع مهارتافزایی چندساحتی در مسیر تحصیل کارآمد طلاب فراهم شود.
سومین محور نیز «زبان مشترک مهارتی» است که بر همراستایی روششناختی در آموزش و هماهنگی میان بخشهای مختلف مجموعه برای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری در حوزه و جامعهالزهرا سلاماللهعلیها تأکید دارد.
شرکتکنندگان در دوره علاوه بر بهرهمندی از محتوای آموزشی و فرصت تعامل و هماندیشی، گواهی معتبر دریافت کرده و از امتیاز آموزشی دوره نیز برخوردار خواهند شد.
«مسیر استاد؛ زیستبوم جامع مهارت و رشد چندساحتی در نظام یاددهی مؤثر» روزهای سهشنبه و چهارشنبه، سوم، چهارم، دهم و یازدهم شهریور ۱۴۰۵، در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها برگزار میشود.
«مسیر» با تأکید بر چهار مفهوم محوری «مهارت، سرمایه انسانی، یادگیری و رشد»، گامی در جهت ارتقای توانمندیهای حرفهای استادان و تقویت ظرفیتهای آموزشی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها به شمار میرود.
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