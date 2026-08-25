به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ایندین اکسپرس، دادگاه عالی الله‌آباد هند با رد درخواست یک دانش‌آموز مسلمان شیعه برای استفاده از روسری یا حجاب همراه با لباس فرم مدرسه، اعلام کرد مدارس می‌توانند برای حفظ انضباط، برابری و یکپارچگی محیط آموزشی، مقررات پوشش متحدالشکل را اجرا کنند.

این پرونده مربوط به دانش‌آموزی در پایه یازدهم یک مدرسه خصوصی وابسته به هیئت مرکزی آموزش متوسطه هند (CBSE) بود که از دادگاه خواسته بود مدرسه را ملزم کند به او اجازه دهد روسری را همراه لباس فرم مصوب بپوشد. رأی دادگاه ۲۱ آگوست از سوی هیأتی شامل قضات «جی. جی. منیر» و «ایندراجیت شوکلا» صادر شد.

دادگاه در رأی خود تأکید کرد لباس فرم مدرسه، افزون بر ایجاد انضباط و برابری میان دانش‌آموزان، هویت نهادی مدرسه را بازتاب می‌دهد و از بروز تمایزهای ظاهری در کلاس جلوگیری می‌کند. به گفته دادگاه، اعمال یکسان مقررات پوشش برای پیروان همه ادیان، محیطی «بی‌طرف از نظر دینی» ایجاد می‌کند.

قضات دادگاه عالی الله‌آباد همچنین اعلام کردند دانش‌آموز و خانواده او برای اثبات این ادعا که پوشیدن روسری، «عملی دینی و ضروری» برای زنان مسلمان است، مستندات کافی، منابع معتبر دینی یا مبانی حقوقی لازم را ارائه نکرده‌اند. دادگاه افزود رویه‌های قضایی پیشین نیز در پرونده‌های مشابه، حجاب را در حدی که ترک آن موجب خروج فرد از دین تلقی شود، از ضروریات اثبات‌شده دین اسلام ندانسته‌اند.

این دانش‌آموز که خود را از جامعه مسلمانان شیعه معرفی کرده، اظهار داشت از دوران کودکی روسری می‌پوشیده و در سال‌های ششم تا دهم نیز بدون مخالفت مدرسه، با روسری در کلاس حاضر می‌شده است. او برای اثبات این موضوع، کارت‌های دانش‌آموزی و تصاویر گروهی خود را که در آن‌ها روسری همراه لباس فرم به تن داشته، به دادگاه ارائه کرد.

با این حال، دادگاه تصریح کرد چشم‌پوشی مدرسه از روسری دانش‌آموز در پایه‌های پیشین، به معنای ایجاد حق قطعی برای ادامه استفاده از آن در پایه یازدهم نیست و دانش‌آموز نمی‌تواند مدرسه را به تغییر مقررات پوشش وادار کند.

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