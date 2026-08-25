به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به آغاز جشن‌های هفته وحدت اظهار کرد: جشن‌های هفته وحدت از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول و در قالب برنامه‌های مختلفی که برای این ایام تدارک دیده شده است، برگزار می‌شود.

وی افزود: همه ساله ستاد هفته وحدت در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشکیل می‌شود و امسال نیز با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور پشت سر گذاشته است، از جمله جنگ تحمیلی رمضان و شهادت رهبر شهید امت که از منادیان بزرگ وحدت جهان اسلام پس از امام خمینی(ره) بود، این ستاد از هفته‌ها پیش تشکیل شده است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: ریاست ستاد هفته وحدت را حجت‌الاسلام والمسلمین اختری بر عهده دارد و با تأکید نماینده ولی‌فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، برنامه‌های امسال هفته وحدت با رویکرد ویژه‌ای در حال برگزاری است.

پیوند برنامه‌های هفته وحدت با اجتماعات شبانه مردمی

میرتاج‌الدینی با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه حماسه حضور مردم گفت: امسال برنامه‌های هفته وحدت ارتباط مستقیمی با اجتماعات شبانه حماسه حضور مردم دارد؛ اجتماعاتی که نزدیک به ۱۸۰ شب و به مدت حدود ۶ ماه ادامه داشته است.

وی تصریح کرد: در برنامه‌های امسال تأکید ویژه‌ای بر برنامه‌های استانی شده است، به‌خصوص در استان‌های شرقی کشور، استان‌های مرزی و مناطقی که برادران اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: برنامه‌های هفته وحدت از امروز، سه‌شنبه ۱۲ ربیع‌الاول، آغاز می‌شود و بخشی از این برنامه‌ها در قالب اجتماعات مردمی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی جشنواره بزرگ «امت احمد» برگزار می‌شود و سخنرانان و اندیشمندان در اجتماعات شبانه حضور خواهند داشت. همچنین مولودی‌خوانی به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام(ص) در مساجد برگزار می‌شود و برنامه‌های سنتی گذشته، مولودی‌ها و سخنرانی‌ها به اجتماعات شبانه نیز منتقل شده است.

برگزاری جشن‌های هفته وحدت در استان‌های مختلف

میرتاج‌الدینی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان‌های مختلف اظهار کرد: در خراسان جنوبی، جشن و برنامه‌های هفته وحدت در میدان آیت‌الله شهید رئیسی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در استان فارس نیز در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، جشن بزرگ میلاد حضرت رسول اکرم(ص) برگزار می‌شود و همزمان جشن عید بیعت و تجدید بیعت نیز برگزار خواهد شد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: در خراسان رضوی نیز جشن‌ها و مراسم گسترده‌ای در سطح استان برگزار می‌شود که از جمله آنها برنامه‌هایی است که در حرم مطهر امام رضا(ع) و در کنار مرقد شریف رهبر شهید برگزار خواهد شد و امسال حال و هوای ویژه‌ای خواهد داشت.

برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور اندیشمندان شیعه و سنی

وی یکی از برنامه‌های مهم هفته وحدت امسال را برگزاری نشست‌های تخصصی در استان‌ها عنوان کرد و گفت: نشست‌های تخصصی متعددی در استان‌ها پیش‌بینی شده است که در آنها اندیشمندان مکتب تشیع و اندیشمندان اهل سنت به صورت مشترک حضور پیدا می‌کنند و درباره اهداف و مبانی وحدت جهان اسلام به گفت‌وگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

میرتاج‌الدینی افزود: تعدادی از مهمانانی که برای چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی دعوت شده‌اند، حدود ۸۰ مهمان خارجی هستند که با توجه به اینکه چند روز زودتر به کشور دعوت شده‌اند، حضور آنها در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف و در نشست‌های علمی و تخصصی نیز هماهنگ شده است.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها با هماهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود و مهمانان خارجی در این نشست‌های تخصصی حضور یافته و در مباحث علمی و وحدتی مشارکت خواهند داشت.

برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی در روزهای پیش رو گفت: مهمانان این کنفرانس در کشور حضور دارند و به صورت ویژه در برنامه‌های مختلف هفته وحدت مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: نشست‌های تخصصی وحدت با حضور نخبگان، صاحب‌نظران و اندیشمندان شیعه و سنی برگزار می‌شود و رویکرد اصلی این نشست‌ها، بررسی اندیشه‌های وحدتی و تقریبی رهبر مجاهد شهید است.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: جزئیات چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی و محورهای آن از سوی مسئولان مربوطه تشریح خواهد شد، اما یکی از موضوعات مهم، بازخوانی اندیشه‌های وحدت‌گرایانه رهبر شهید است.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۳۶ سال است که این مباحث و برنامه‌ها در قالب کنفرانس وحدت دنبال می‌شود و همه ساله مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی به محضر مقام معظم رهبری می‌رسیدند و از بیانات ایشان در این دیدارها بهره‌مند می‌شدند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کرد: بیاناتی که رهبر شهید در سال‌های مختلف برای مهمانان خارجی و در ایام هفته وحدت مطرح کردند، نیازمند بررسی، بازخوانی و تبیین است و این موضوع در نشست‌های تخصصی امسال مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وحدت اسلامی؛ راهی برای حمایت از ملت‌های مسلمان در برابر دشمنان

میرتاج‌الدینی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام اظهار کرد: نکته بسیار مهمی که امسال با آن مواجه هستیم و حاضران در کنفرانس‌ها و جلسات مختلف نیز با همین رویکرد درباره آن بحث و بررسی خواهند کرد، شرایطی است که در آن تعدادی از سرزمین‌ها و کشورهای اسلامی با هجمه سنگین دشمنان اسلام به سرکردگی آمریکا مواجه هستند.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که وحدت اسلامی برای چیست؟ وحدت اسلامی برای این است که هنگامی که یک کشور یا منطقه‌ای از سرزمین‌های اسلامی مورد هجوم دشمن قرار می‌گیرد، دیگر مسلمانان نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند و توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و وارد میدان شوند؛ دست‌کم در حد اعلام حمایت از آن کشور اسلامی و مقابله با دشمنان اسلام.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: امروز ایران عزیز نیز مورد هجمه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. فلسطین و غزه نیز سال‌هاست با بحران مواجه هستند و در دو سال گذشته شاهد وقوع جنایات گسترده انسانی در این منطقه بوده‌ایم.

وی گفت: سرزمین لبنان نیز مورد تهاجم قرار گرفته و سایر کشورهای اسلامی نیز با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه هستند؛ بنابراین ضرورت وحدت و همبستگی امت اسلامی بیش از گذشته احساس می‌شود.

برگزاری جشن‌های مردمی در تهران

میرتاج‌الدینی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در تهران اظهار کرد: علاوه بر چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی، جشن‌های بزرگ مردمی نیز با همکاری بسیج تدارک دیده شده است که در خیابان‌های تهران و همزمان با روز میلاد نبی مکرم اسلام(ص) برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین همایشی با عنوان «شهدای شاخص جهان اسلام؛ منادیان وحدت و یاران جبهه مقاومت» چهارشنبه شب در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز نشستی با حضور نخبگان و فرهیختگان جهان اسلام برگزار خواهد شد که در آن، صاحب‌نظران و اندیشمندان به تبیین موضوعات مرتبط با وحدت اسلامی خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامه‌ها با هدف تقویت وحدت و همبستگی امت اسلامی، بازخوانی اندیشه‌های تقریبی و وحدت‌گرایانه رهبر شهید و همچنین تبیین ضرورت حمایت مسلمانان از یکدیگر در برابر دشمنان اسلام در هفته وحدت برگزار خواهد شد.

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