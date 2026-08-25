به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین جلسه شورای قرآن معاونت صدا با محوریت ارتقای کیفیت و تنوع محتوای قرآنی و با حضور نمایندگان شبکه‌های رادیویی قرآن، گفت‌وگو، پیام، اقتصاد، نمایش، ایران، جوان و سلامت برگزار شد.

دومین جلسه شورای قرآن معاونت صدا با حضور نمایندگان شبکه‌های رادیویی و با محوریت ارتقای کیفیت و تنوع محتوای قرآنی، ساماندهی و تکمیل بانک تلاوت‌های سیستم «آوا» و طراحی یک برنامه فاخر و مشترک قرآنی برای شبکه‌های رادیویی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدهادی صلح‌جو، رئیس شورای قرآن رادیو بر اهمیت استمرار، نظم و انسجام در فعالیت‌های شورای قرآن تأکید کرد و در ادامه مقرر گردید جلسات این شورا به‌صورت ماهانه و منظم برگزار گردد تا زمینه برای پیگیری مستمر برنامه‌ها و تحقق اهداف قرآنی معاونت صدا فراهم شود.

پخش تلاوت‌های قرآن کریم در لحظات اذان‌گاهی موضوعی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متنوع تلاوت‌های فاخر و ایجاد تنوع در انتخاب آثار، بر غنای بیشتر محتوای قرآنی شبکه‌های رادیویی تأکید شد که نمایندگان شبکه‌ها نیز با استقبال از این رویکرد، توسعه و تکمیل بانک تلاوت‌های موجود در سیستم «آوا» را ضروری دانستند.

در بخش دیگری از این نشست، ضرورت طراحی و تولید یک برنامه قرآنی فاخر و مشترک میان شبکه‌های رادیویی از سوی رئیس شورای قرآن معاونت صدا مطرح شد که با رویکردی تدریجی و هدفمند طراحی شود به‌گونه‌ای که فعالیت‌ها با شیبی ملایم آغاز شده و در ایام ماه مبارک رمضان به نقطه اوج خود برسد.

در پایان این جلسه نیز در راستای تقویت محتوای مناسبتی شبکه‌های رادیویی، تعداد ۱۰ قطعه برنامه کوتاه، حداکثر سه دقیقه‌ای، با کارشناسی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی و با موضوع «۱۰ آیه مرتبط با میلاد پیامبر اکرم(ص)» در اختیار نمایندگان شبکه‌ها قرار گرفت تا در برنامه‌های مناسبتی مورد استفاده قرار گیرد.

دومین جلسه شورای قرآن معاونت صدا در مجموع با تأکید بر افزایش تنوع و کیفیت محتوای قرآنی، توسعه منابع تلاوت، هم‌افزایی میان شبکه‌های رادیویی و برنامه‌ریزی برای تولید آثار مشترک و فاخر قرآنی به کار خود پایان داد.

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