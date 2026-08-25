به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی اراکی شب گذشته در مراسمی که به مناسبت آغاز هفته وحدت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شکلگیری امت واحده اسلامی، وحدت و محبت حول محور پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع) و ولی خدا را مهمترین عامل تحقق این امت دانست و با تبیین آیات قرآن و روایات، راه رسیدن به جامعهای متحد و زمینهساز ظهور را تشریح کرد.
وحدت، شرط تحقق امت واحده اسلامی
حسینی اراکی با اشاره به آیه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) در طول ۲۳ سال رسالت خود با تحمل سختیها، مجاهدت و استقامت، برای ایجاد یک امت واحده تلاش کردند و این امت قرار بود در خدمت پیامبر، آرمانهای الهی و ولی خدا باشد.
وی افزود: امت، مجموعهای از انسانهاست که دارای باورها، ارزشها و اهداف مشترک هستند و زمانی یک امت شکل میگیرد که میان اعضای آن همبستگی، اتحاد، انسجام و اجتماع قلوب وجود داشته باشد.
حسینی اراکی با استناد به آیه ۱۰۳ سوره آلعمران، «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» را از مهمترین آموزههای قرآن در زمینه وحدت دانست و گفت: خداوند یکی از بزرگترین نعمتهای خود را الفت و پیوند میان دلهای مؤمنان معرفی کرده است؛ چراکه جامعهای که گرفتار اختلاف و تفرقه شود، توان حرکت در مسیر اهداف الهی را از دست خواهد داد.
اختلاف، راهبرد دشمن برای جلوگیری از شکلگیری امت اسلامی
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه ایجاد اختلاف همواره یکی از راهبردهای دشمنان اسلام بوده است، خاطرنشان کرد: اگر امت اسلامی متفرق شود، قدرت اجتماعی لازم برای حمایت از ولی خدا و تحقق اهداف الهی را نخواهد داشت؛ به همین دلیل دشمنان در طول تاریخ تلاش کردهاند با ایجاد کینه، دشمنی و اختلاف، انسجام امت اسلامی را از بین ببرند.
وی ادامه داد: در آموزههای دینی، الفت و نزدیک شدن دلهای مؤمنان به یکدیگر از جانب خداوند و جدایی و تفرقه از سوی شیطان معرفی شده است؛ بنابراین هر جا دلهای مردم به یکدیگر نزدیک و متحد میشود، باید آن را زمینهای الهی برای شکلگیری جامعه مؤمنان دانست.
ظهور امام زمان(عج) نیازمند اجتماع قلوب است
حسینی اراکی با اشاره به روایتی از امام زمان(عج)، اجتماع قلوب و اتحاد شیعیان را از عوامل مهم در زمینهسازی ظهور دانست و تصریح کرد: انتظار ظهور تنها با دعا و ناله محقق نمیشود، بلکه جامعه منتظر باید بتواند امت و جمعیتی متحد و در خدمت ولی خدا ایجاد کند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات دینی و زیارت اربعین گفت: این اجتماعات زمانی ارزشمند هستند که موجب شکلگیری امت، افزایش همبستگی و پیوند دلهای مؤمنان حول محور اهلبیت(ع) شوند.
محبت، مهمترین عامل اتحاد
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت محبت به یک محبوب واحد را مهمترین عامل شکلگیری اتحاد واقعی دانست و بیان کرد: اتحاد حقیقی تنها یک همگرایی ظاهری و موقت نیست؛ بلکه باید دلها را به یکدیگر پیوند دهد و این امر زمانی محقق میشود که جامعه یک محبوب و محور مشترک داشته باشد.
حسینی اراکی افزود: پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع) و امام حسین(ع) از مهمترین محورهای وحدت امت اسلامی هستند و محبت به این بزرگواران میتواند دلهای انسانها را همانند دانههای تسبیح در کنار یکدیگر قرار دهد.
وی با اشاره به اجتماع میلیونها نفر در مراسم اربعین حسینی گفت: امام حسین(ع) بهعنوان یک محور محبت، دلهای انسانها را از ملیتها و قومیتهای مختلف در کنار یکدیگر جمع میکند و این ظرفیت میتواند در مسیر امتسازی و زمینهسازی ظهور مورد توجه قرار گیرد.
حسینی اراکی در پایان تأکید کرد: اتحاد واقعی و اجتماع قلوب باید بر محور ولایت، محبت پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع) و حجت الهی شکل بگیرد و تحقق چنین اتحادی میتواند زمینهساز گسترش دین حق و تشکیل امت واحده اسلامی باشد.
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