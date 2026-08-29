خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دربخش اول این نوشته، گزارشی اجمالی از سلوک علمی و فعالیت‌های اجتماعی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیان شد، در این نوشته تلاش می‌شود بخشی از تلاش‌های ایشان در راستای خدمت به محرومان، بیان شود.

خدمت به محرومان، نه فقط یک ویژگی فردی، بلکه یک سیره مستمر دائمی خانوادگی در زندگی ایشان است، چه زمانی که در سن نُه سالگی و در شهریور ۱۳۵۷، شاهد تلاش‌های پدر خویش، علامه شهید آیت‌الله خامنه‌ای، برای خدمت به زلزله‌زدگان طبس بود و چه زمانی که سال‌ها، همگام مادر خویش، ناشناس و گمنام، به خانه فقرای شهر می‌رفت و شاهد «دست‌دوزها»ی مادر برای تامین جهیزیه دختران جوان بود. دخترانی که نمی‌دانستند این وسایل، از هنر دست و خیاطی همسر رهبر انقلاب اسلامی دوخته شده و نمونه‌ای از همین دوخته‌ها، به‌عنوان بخشی از جهیزیه دختران بالاترین رهبر نظام اسلامی نیز قرار گرفته است.

سیدمجتبی خامنه‌ای، بارها شاهد ناراحتی مادر از وضعیت زندگی محرومان بود، به‌گونه‌ای که یکبار به شاگردان خود گفت: «مادر ما، گاهی بعد از بازگشت از خانه فقرا، اینقدر منقلب بودند که دیگر نمی‌توانستند غذا بخورند»، همسر ایشان، شهیده زهرا حداد عادل، نیز خدماتی متنوعی به محرومان مناطق تهران مانند منطقه هرندی ارائه می‌داد و جلساتی را در مسجد امام سجاد(ع) برگزار می‌کرد بی‌آنکه کسی بداند که او «خانم حسینی»، همسر آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و عروس رهبر نظام اسلامی است.

آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، خود بارها طعم تلخ «فقر، بدهی و قرض» را چشیده است، همانگونه که «آقا رحمان»، بقال سرکوچه حوزه «المهدی» در دهه هفتاد، بارها نام ایشان و برادرشان را در دفتر بدهکاران مغازه کوچک خود ثبت کرده بود تا در روزهای بعد و بعد از دریافت شهریه، تصفیه شود.

ایشان «خدمت به محرومان» را سرلوحه فعالیت‌های اجتماعی خویش و توصیه‌ای مکرر به شاگردان خود قرار داده بود. یکی از شاگردان ایشان می‌گفت: «پرنُمودترین نکات اجتماعی ایشان، مسائلی نظیر اردوهای جهادی یا کمک‌رسانی در بلایای طبیعی مانند سیل بود. ایشان در استمرار در خدمت‌رسانی تاکید می‌کردند.»

ایشان موسساتی را برای خدمت‌رسانی به محرومان تاسیس کرد و بی‌آنکه نامی از خویش در میان باشد، به ده‌ها هزار نفر از محرومان کمک‌های مستمر می‌رساند. حفظ کرامت انسانی همراه با حضور نیروهای میدانی برای تحقیق وضعیت محرومان، اعزام بانوان برای وضعیت خانواده‌هایی که سرپرست آنان خانم بود و توصیه بر استمرار خدمت، همراه با تاکید بر عدم ذکر نام ایشان و انتساب همه این خدمات به دفتر مقام معظم رهبری از ویژگی‌های موسسات خدمت‌رسانی تحت نظر ایشان بود.

بسیاری از محرومان مناطق مختلف قم مانند جعفریه، کهک، قمرود، قنوات، نیروگاه و خاکفرج تصور می‌کردند که هدایا و خدماتی را از طریق خیرین گمنام یا دفتر مقام معظم رهبری دریافت می‌کنند، همانگونه که مسئوولین مراکز درمانی، مانند درمانگاه قرآن و عترت، تصور نمی‌کردند که هزینه این خدمات درمانی به محرومان از تزریق آمپول و سرم تا خدمات دندانپزشکی، با تلاش‌های آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و از محل بودجه‌های مردمی تامین می‌شود.

تعطیل کردن دروس برای اعزام طلاب به خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان خوزستان و تبدیل حوزه علمیه‌های تحت مدیریت ایشان به مرکز تامین آبمیوه برای بیماران کرونایی همراه با تاکید حضور طلاب در تدفین و تغسیل فوت‌شدگان ناشی از کرونا، نمونه‌های دیگری از خدمت‌رسانی ایشان به محرومان است.

شاگردان ایشان بارها از استادشان آیت‌اله سیدمجتبی خامنه‌ای شنیده‌اند که: «هر چه فرد، ضعیف‌تر و بی‌کس و کارتر، مهمتر!» همانگونه که بعد از شنیدن گزارش خدمات شاگردان خویش در سیلاب خوزستان گفتند: «این کارها هویت طلبه است و اتفاقا خدمت به مردم ابوابی از علم را برای طلاب باز می‌کند». ایشان بخشی از توفیقات پدرشان را به‌خاطر خدمت به محرومان می‌دانستند و این را در همین جمع طلاب بیان کردند تا همگان بشنوند.

توصیه به خدمت به محرومان، موضوع فراگیر ایشان در جلسات اداری و غیرحوزوی نیز بود. آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به یکی از همکاران خود در بخش مدیریت نخبگانی و فناوری گفته بود: «این رسیدگی به محرومان را سبک نگیر، اینها را خدا دوست دارد، آن کارهای دیگر هم سرجای خودش.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، ابعاد دیگر سلوک اجتماعی و اجرایی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بررسی می‌شود.

منابع:

گفت‌وگو با فریدالدین حداد عادل (برادر خانم آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای)

سخنان دکتر حداد عادل در مسجد امام حسن مجتبی(ع) محله هرندی

سخنان اسکندر حسین‌اف، مبلغ آذربایجانی و مدیر بنیاد نور کشور آذربایجان

گفتگو با حجت‌الاسلام رضا علی‌آبادی (از شاگردان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای)

گفتگو با حجت‌الاسلام محمدجواد اکبری (از شاگردان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای)

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