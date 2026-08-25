https://fa.abna24.com/xkNpJ۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰ کد مطلب 1856889 چندرسانهای ویدیو خبری صفحه اصلی چندرسانهای ویدیو خبری فیلم | روایت هم بستگی ۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰ کد مطلب: 1856889 تجلی خدمت دفتر تبلیغات اسلامی در آیین وداع با رهبر شهید را در این ویدیو ببینید. دریافت 19 MB برچسبها دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی رهبر شهید رهبر انقلاب شهر قم اخبار مرتبط آغاز جشنهای هفته وحدت هفته وحدت با محوریت همبستگی شیعه و سنی و حمایت از جبهه مقاومت جدیدترین اثر آیتالله سیدحسن مرتضوی منتشر شد + تصویر رهبر شهید به جبهه مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل نیروی تازهای بخشید گزارش تصویری | مراسم بزرگداشت شهید بشری حسینی خامنهای در تهران دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و دولت است/ رمز سربلندی جامعه اسلامی، ایمان به خدا و وحدت است خون شهدا ضامن استقلال و تمامیت ارضی ایران است/ گیلان از استانهای پیشتاز در ایثار، جانبازی و آزادگی است رهبر ارکستر در بوسنی اثری برای کودکان میناب ساخت
نظر شما