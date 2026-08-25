  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. ویدیو خبری

فیلم | روایت هم بستگی

۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
کد مطلب: 1856889
فیلم | روایت هم بستگی

تجلی خدمت دفتر تبلیغات اسلامی در آیین وداع با رهبر شهید را در این ویدیو ببینید.

دریافت 19 MB

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha