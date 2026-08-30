دعاهای فرزندآوری؛ بخش پنجم: دعاهای امام صادق(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، آیات قرآن، دعاهای انبیای الهی و دعاهای امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) برای طلب فرزند معرفی شدند. در این بخش، دعاهای امام صادق(ع) در موضوع فرزندآوری معرفی می‌شود.

در میان منابع روایی، دعاهایی مشترک با تفاوت‌هایی در عبارات، از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) برای طلب فرزند از خداوند نقل شده است که برخی از این دعاها در نوشته‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. امام صادق(ع) نیز دعاهایی برای طلب فرزند از خداوند به شیعیان خود آموزش داده‌اند که برخی از محققان در کتاب‌های خود، چهار دعا را از ایشان گردآوری کرده‌اند.

دعای اول امام صادق(ع) با موضوع هنگام خلوت با همسر بیان شده است. این دعا با عبارت‌هایی مشابه، ولی با تفاوت‌هایی در الفاظ، نقل شده که کوتاه‌ترین آن، این دعاست:

«اَللّهُمَّ اِنْ قَضَیْتَ مِنِّی الْیَوْمَ خَلَفا، فَاجْعَلْهُ لَکَ خالِصا، وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیْطانِ فیهِ شِرْکا وَلا حَظّا وَلا نَصیبا، وَاجْعَلْهُ زَکِیّا، وَلا تَجْعَلْ فی خَلْقِه نَقْصا وَلا زِیادَةً، وَاجْعَلْهُ اِلی خَیْرِ عاقِبَةٍ». خدایا، اگر امروز جانشینی برای من مقرر کرده‌ای، او را برای خودت خالص کن، برای شیطان در او سهم و بهره و نصیبی قرار مده، او را پاک قرار بده، در آفرینش او کاستی و فزونی قرار مده و بهترین عافیت را نصیبش کن.

دعای دوم فرزندآوری ایشان، دعایی است که در آن دو آیه قرآن ذکر شده و امام تأکید فرموده‌اند که این دعا در هنگام سجده خوانده شود:

«رَبِّ هَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّا یَرِثُنی، رَبِّ هَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ (سوره آل عمران، آیه ۳۸)، رَبِّ لاتَذَرْنی فَرْدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ (سوره انبیاء، آیه ۸۹)». پروردگارا، مرا از نزد خود فرزندی ببخش که جانشینم باشد؛ خدایا، از طرف خود فرزند پاکیزه‌ای به من عطا کن که تو دعا را می‌شنوی؛ پروردگارا، مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثانی.

دعای سوم امام صادق(ع) برای طلب فرزند از خداوند، این عبارات است:

«اَللّهُمَّ لا تَذَرْنی فَرْدا وَحیدا وَحِشا، فَیَقْصُرَ شُکْری عَنْ تَفَکُّری، بَلْ هَبْ لی اُنْسا وَعاقِبَةَ صِدْقٍ ذَکُورا وَاِناثا، اَسْکُنُ اِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ، وَانَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَاَشْکُرُکَ عَلی تَمامِ النِّعْمَةِ یاوَهّابُ یاعَظیمُ یا مُعْطی اَعْطِنی فی کُلِّ عاقِبَةٍ خَیْرا حَتّی تُبَلِّغَنی مُنْتَهی رِضاکَ عَنّی فی صِدْقِ الْحَدیثَ، وَاَداءِ الاْمانَةِ، وَوَفاءِ الْعَهْدِ،» خدایا، مرا تک و تنها و هراسان رها مکن تا افکار بیهوده مرا از شکر باز دارد، بلکه به من همدمی ببخش و با عطا کردن فرزندان پسر و دختر، عاقبت به خیرم کن تا با بودن در کنار ایشان آرامش یابم، با بهره‌مندی از همدمی ایشان از تنهایی درآیم و تو را بر نعمت کامل شکر کنم. ای بسیار بخشنده، ای بزرگ، ای بخشنده، هر کار را برایم به خیر پایان ببر تا مرا به نهایت خشنودی‌ات از راستگویی، امانت‌داری و وفاداری‌ام برسانی.

دعای دیگر امام صادق(ع)، دعایی با موضوع درخواست فرزند پسر از خداوند هنگام نزدیکی با همسر است. حضرت این دعا را این‌گونه آموزش داده‌اند:

«إذا جامعت فقل: اَللّهُمَّ اِنَّکَ اِنْ رَزَقْتَنی ذَکَراً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً.» هنگام نزدیکی بگو: خدایا، اگر پسری به من بدهی، نام او را محمد می‌گذارم.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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