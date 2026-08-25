روایت دفاع مقدس باید بدون تحریف و برای مخاطبان جهانی ثبت و منتشر شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار مهدی امیریان، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در حوزه ادبیات و روایت دفاع مقدس، اظهار داشت: سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت یکی از سازمان‌های تخصصی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است و از جمله سازمان‌های پُررویداد این بنیاد به شمار می‌رود.

وی افزود: این سازمان هر سال چهار رویداد ملی را برگزار می‌کند که شامل جایزه انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت، کنگره داستان کوتاه موسوم به «کنگره یوسف» و رویداد ادبیات پایداری است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: هر یک از این رویدادها در حوزه تخصصی خود فعالیت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که جایزه کتاب سال دفاع مقدس، کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت، کنگره یوسف با تمرکز مشخص بر داستان کوتاه و رویداد ادبیات پایداری با رویکرد علمی در حوزه پایداری و مقاومت برگزار می‌شوند.

امیریان با اشاره به سابقه برگزاری این رویدادها گفت: این جشنواره‌ها و کنگره‌ها از نظر قدمت نیز در شمار رویدادهای باسابقه و قدرتمند این حوزه قرار دارند و برخی از آنها به دوره‌های بیست‌وهشتم، بیست‌وششم و چهاردهم رسیده‌اند.

جنگ‌ها تمام می‌شوند، اما ادبیات روایت آن را ماندگار می‌کند

وی با تأکید بر اهمیت ثبت ادبی و تاریخی وقایع دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: جنگ‌ها روزی آغاز می‌شوند و روزی نیز به پایان می‌رسند، اما آنچه باقی می‌ماند، ادبیات و روایت صحیح، درست، بدون غلو، تحریف و زیاده‌گویی از آن جنگ و مواجهه است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت گفت: وقتی جنگ‌ها تمام می‌شوند، تازه ادبیات باید وارد میدان شود و آنچه را اتفاق افتاده برای آیندگان ثبت و ماندگار کند.

امیریان افزود: این مسئله به‌ویژه درباره مفهومی همچون «دفاع مقدس و مقاومت» اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه دفاع مقدس و مقاومت با جنگ‌های مرسوم در دنیا و نمونه‌های تاریخی آن تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و سرشار از ارزش‌های انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین باید تلاش کنیم این ارزش‌ها، مفاهیم و واقعیت‌های مربوط به دفاع مقدس و مقاومت به‌درستی روایت و برای نسل‌های آینده ثبت شود.

ضرورت توجه به مخاطبان غیرایرانی

امیریان با اشاره به برنامه‌های امسال سازمان در حوزه ترجمه آثار دفاع مقدس اظهار داشت: مسئله ترجمه، موضوع بسیار مهمی است و در سال‌های گذشته نیز با تأکید رهبر شهید بر «نهضت ترجمه»، اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ما همواره باید نیم‌نگاهی به مخاطبان غیرایرانی در خارج از کشور داشته باشیم. ارزش‌ها و معارف دفاع مقدس، محدود به زبان فارسی و مخاطب ایرانی نیست و ملت‌های آزاده‌ای در سراسر جهان و در کشورهای مختلف وجود دارند که می‌توانند مخاطب این آثار باشند.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: ما موظف هستیم برای مخاطبان غیرایرانی نیز تولید ادبیات داشته باشیم و محصولات ویژه‌ای متناسب با نیاز و نگاه آنان تولید کنیم.

ترجمه آثار دفاع مقدس؛ از انتقال اثر تا تولید ادبیات برای مخاطب جهانی

امیریان با تشریح سطوح مختلف فعالیت در حوزه ترجمه گفت: یک مرحله این است که کتابی در داخل کشور به زبان فارسی تولید شود، مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد و سپس همان اثر به زبان‌های مختلف ترجمه و در اختیار مردم کشورهای دیگر قرار داده شود. این نخستین مرحله و اقدام در حوزه ترجمه است.

وی افزود: البته یک اقدام ویژه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تولید آثار از ابتدا با نگاه به مخاطب غیرایرانی است؛ یعنی اساساً کتاب به‌گونه‌ای تولید شود که مخاطب آن، مخاطب خارج از کشور نیز باشد.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: مرحله بالاتر این است که ترجمه اثر در کشور مقصد و توسط یک ناشر همان کشور انجام شود. این اتفاق می‌تواند به اصالت ترجمه و سازگاری بیشتر آن با مخاطبان کشور مقصد کمک کند.

امیریان تصریح کرد: ما به دنبال همین اتفاق هستیم و قرار است امسال در سه رویداد، آثار برگزیده در بخش ترجمه را با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبان‌های مختلف ترجمه و منتشر کنیم.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ناشران کشورهای مقصد انتخاب می‌شوند و کتاب‌های برگزیده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا ترجمه اثر در همان کشور و توسط ناشر بومی انجام شود.

ترجمه بومی، راهی برای ارتباط مؤثرتر با مخاطبان جهان

امیریان با بیان اینکه ترجمه توسط ناشر کشور مقصد می‌تواند ارتباط اثر با مخاطبان را تقویت کند، اظهار داشت: ترجمه‌ای که توسط ناشر همان کشور انجام شود، ترجمه‌ای اصیل‌تر و سازگارتر با فضای فرهنگی و ادبی مخاطبان آن کشور خواهد بود.

وی افزود: در چنین شرایطی، ناشر کشور مقصد نیز در انتشار، معرفی، تبلیغ و ترویج کتاب ذی‌نفع خواهد بود و طبیعتاً انگیزه بیشتری برای معرفی اثر به مخاطبان خود خواهد داشت.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: هدف ما این است که ادبیات دفاع مقدس و مقاومت از مرزهای زبان فارسی عبور کند و بتواند با مخاطبان کشورهای مختلف ارتباط برقرار کند؛ ارتباطی که بر پایه روایت صحیح، بدون تحریف و مبتنی بر ارزش‌های انسانی شکل بگیرد.

امیریان خاطرنشان کرد: اگر قرار است دفاع مقدس و مقاومت برای آینده ثبت و ماندگار شود، این ماندگاری نباید تنها در داخل کشور و برای مخاطب فارسی‌زبان اتفاق بیفتد، بلکه باید بتوانیم این روایت و معارف را به زبان‌های مختلف و با شیوه‌ای متناسب با مخاطبان جهانی ارائه کنیم.

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