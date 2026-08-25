نمایش آثار زنان هنرمند افغانستان در کنسولگری ایران در هرات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی زنان هنرمند با نمایش حدود ۱۵۰ اثر در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات گشایش یافت و به مدت سه روز به روی بازدیدکنندگان باز است.
این نمایشگاه که با حمایت مرکز فرهنگی کنسولگری ایران برگزار شده، آثار ۱۵ دختر هنرمند هراتی را در معرض دید قرار داده است. هنرمندان پس از سه ماه تلاش مستمر، آثار خود را در بخشهای نقاشی، مینیاتوری، خطاطی و نقشونگار روی سفال، شیشه و چوب خلق کردهاند.
مسئولان کنسولگری ایران در هرات تأکید کردهاند که این رویداد فرصتی برای معرفی استعدادها و دستاوردهای دختران هنرمند این استان فراهم کرده است. آنها همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای مشترک هنری میان هنرمندان ایران و افغانستان در آینده خبر دادهاند.
برگزاری چنین برنامههایی میتواند به گسترش روابط فرهنگی و هنری دو کشور کمک کند. هرات با پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک با ایران، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاریهای هنری دارد و این نمایشگاه گامی در جهت معرفی توانمندیهای زنان هنرمند افغانستان محسوب میشود.
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