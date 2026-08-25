زلزله ننگرهار افغانستان ۱۵ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای محلی طالبان در استان ننگرهار افغانستان اعلام کردند که زمینلرزهای به بزرگی ۴.۹ ریشتر صبح امروز سهشنبه ۳ شهریور، شهر جلالآباد و مناطق اطراف را لرزاند و دستکم ۱۵ نفر را زخمی کرد. این زلزله ساعت ۵:۴۸ به وقت محلی رخ داد.
مرکز لرزهنگاری آمریکا مرکز آن را در عمق حدود ۱۰ کیلومتری و چهار کیلومتری شمالشرق جلالآباد، مرکز این استان اعلام کرده است. لرزش در بخشهایی از افغانستان از جمله کابل نیز احساس شد.
نقیبالله رحیمی، سخنگوی ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار، گفت زخمیان از شهر جلالآباد و شهرستانهای دیگر به مراکز درمانی منتقل شدهاند. در میان مصدومان زنان و کودکان نیز حضور دارند.
به گفته منابع محلی، جراحات عمدتاً سطحی بوده و همه پس از دریافت خدمات پزشکی مرخص شدهاند.
قریشی بدلون، رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، نیز با تأیید این آمار، گفت که میزان خسارات مالی هنوز مشخص نیست و تیمهای محلی در حال ارزیابی هستند.
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