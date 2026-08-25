به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طالبان در جدیدترین اقدام خود درمورد تصرف زمینهای دولتی اعلام کرد که ۶۷۰ جریب زمین را در شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، تصاحب کرده است.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه این گروه، روز سهشنبه ۳ شهریور با نشر خبرنامهای در ایکس گفت این زمینها در «پروژه خوادی» واقع در ناحیه نهم مزارشریف قرار دارد.
به گفته او، محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمینهای غصبی پس از بررسی اسناد و مدارک، ملکیت امارتی این منطقه را تثبیت کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که چند روز پیش نیز طالبان از تصرف حدود ۳۰۰ جریب زمین شهرک «مایار مینه» در همین شهر خبر داده بودند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، هزاران جریب زمین را در نقاط مختلف کشور افغانستان تحت عنوان بازپسگیری اراضی دولتی یا امارتی به تصرف خود درآوردهاند.
این روند تنها به بلخ محدود نیست. پیشتر وزارت عدلیه طالبان شهرکهای عمدتاً شیعهنشین و هزارهنشین مانند «امید سبز» (حاجی نبی) در غرب کابل با بیش از ۱۵۰۰ جریب و «نوآباد» در غزنی با حدود ۱۸۴۳ جریب را نیز امارتی اعلام کرده بود.
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