پروژه جدید حکومت بحرین؛ حذف روح عاشورا و جایگزینی گفتمان سازش

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری مرآة البحرین در گزارشی به بررسی جدیدترین اقدامات حکومت بحرین علیه شیعیان این کشور پرداخت و نوشت: هر مذهبی خصوصیات، شعائر، عقاید و الزامات خاص خود را دارد و هر جماعتی حق احترام و مراعات خصوصیات خود را دارد، حتی اگر دیگران آن را خارج از منطق ببینند. اما آنچه امروز خارج از منطق است، عملکرد حکومت فرقه‌گرای وحشی بحرین علیه شیعیان است.

در ادامه این گزارش آمده است: آخرین موج این ظلم، از طریق به کارگیری گروهی از «ارتدادها» که توسط حکومت بر سرپرستی اوقاف شیعیان گمارده شده‌اند، صورت می‌گیرد. این افراد از این جایگاه برای ضربه زدن به خود مذهب تشیع و همچنین هدف قرار دادن شیعیان، از طریق تعرض به احکام و اصول مختلف آن استفاده می‌کنند.

مرآة البحرین افزود: اقدامات اخیر حکومت فرقه‌گرا در بحرین از طریق «اداره اوقاف»، از مرزهای شرعی فراتر رفته و اصول مسلم دینی را نادیده گرفته است. آخرین نمونه، اعلامیه جدید اوقاف است که پروژه بعدی حکومت را آشکار می‌کند؛ پروژه‌ای که شامل دستکاری در خصوصیات شیعیان و تسلط بر فضای دینی آنان، به ویژه حسینیه‌ها، از طریق واگذاری پرونده تعیین مدیریت حسینیه‌ها به سرویس اطلاعاتی کشور است.

این گزارش تأکید کرد که همه ناظران از عدم صلاحیت «اوقاف» برای تعیین مدیران حسینیه‌ها آگاه هستند، زیرا این اداره به وسیله‌ای برای وزارت کشور تبدیل شده است.

حکومت همواره در تلاش بوده است تا مأموران و جاسوسان خود را در مدیریت حسینیه‌ها نفوذ دهد تا برنامه‌های خود را اجرا کرده، این مؤسسات را از انقلاب حسینی تهی کند، اندیشه اهل‌بیت(ع) را از روح حسینیه دور سازد و حتی به دنبال سازش با یزید، شمر و حرمله و در نهایت سازش با آمریکا و اسرائیل باشد.

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