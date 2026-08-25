به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آقای نظری این سخنان را روز یکشنبه (۱ شهریور) در نشستی که در مسجد رهبر شهید عبدالعلی مزاری در مرکز بامیان برگزار شده بود، بیان کرد. وی گفت عملیاتهای ساختگی از سوی حلقههایی بیرون از جامعه هزاره و شیعه با هدف ایجاد تقابل میان مردم هزاره و نظام طالبان در جریان است و هدف آن ایجاد ناامنی در مناطق مرکزی، از جمله دشتبرچی کابل و استان بامیان است.
منظور این مقام شیعه حکومت طالبان، جبهات نظامی مانند «جبهه جمهوریت افغانستان» است که در سالهای اخیر شکل گرفته و به نظر میرسد برخی افراد ناشناسی از جامعه شیعه نیز در پشت آن قرار دارند. این جبهه در یک سال گذشته چند حمله نظامی در برخی مناطق شیعهنشین از جمله دشتبرچی کابل و استان بامیان انجام داده است.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در ادامه سخنان خود تأکید کرد که در شرایط کنونی، بصیرت سیاسی، درک دقیق از تحولات و اتخاذ موضعگیری بهموقع و مبتنی بر منافع ملی میتواند تمام نقشههای دشمنان افغانستان را خنثی کند.
وی با بیان اینکه سیاست جامعه هزاره و شیعه، تداوم تعامل عزتمندانه با نظام و پیگیری مطالبات مشروع در چارچوب منافع ملی، خرد جمعی و همزیستی مسالمتآمیز اجتماعی است، تأکید کرد که جامعه تشیع تنش و تقابل با نظام را مغایر با همزیستی، منافع وحدت ملی و اخوت اسلامی میداند و آن را رد میکند.
آقای نظری گفت: «طی پنج سال اخیر سیاست تعامل بهجای تقابل، دستاوردهای مثبتی برای جامعه شیعه و هزاره به همراه داشته است. در روزهای اخیر دروغپراکنی و تشویش اذهان عمومی از سوی بنگاههای خبری معلومالحال در مناطق هزارهنشین از جمله دشتبرچی و بامیان شدت گرفته است.»
به گفته وی، واقعیت این است که جامعه هزاره و شیعه به هیچوجه به دنبال درگیری و تنش نیست. پیگیری مطالبات از سوی هزارهها با رویکرد منطقی، عقلانی و همراه با اعتدال مورد توجه است، اما این واقعیت همواره از سوی عناصر مغرض نادیده گرفته میشود، زیرا مدیریت گزینشی اطلاعات بخشی از راهبرد این افراد به شمار میرود.
مطالبات جامعه تشیع در چارچوب منافع ملی دنبال میشود
این مقام شیعه حکومت طالبان در ادامه تأکید کرد که حفظ اتحاد میان عموم مردم افغانستان از فرآیندهایی است که به سازندگی و آبادانی کشور کمک میکند. مردم هزاره و شیعه طی پنج سال اخیر با تدبیر و اتخاذ سیاست تعامل، مدارا، تفاهم و مذاکره با نظام کنونی کابل، مطالبات خود را مدیریت کردهاند و انتظار میرود این روند در آینده نیز ادامه یابد.
آقای نظری افزود: «مطالبات عزتمندانه مردم (شیعیان) در چارچوب منافع ملی دنبال میشود. سیاست اقتصادی کشور این است که هیچ نقطهای از افغانستان محروم نباشد. بازسازی و نوسازی دو مؤلفه مهم برای رسیدن به کشوری آباد و برخوردار از رفاه، آرامش و آسایش تلقی میشود و راهبرد توسعه متوازن اصل مهم و بنیادین در سیاستگذاری کشور به شمار میرود.»
وی در بخش پایانی سخنانش بهصراحت اظهار کرد که هزارهها و شیعیان همواره حافظ استقلال سیاسی و وحدت ملی بودهاند، زیرا جامعه شیعه وحدت ملی را یک اصل گسستناپذیر و راهبردی میداند.
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