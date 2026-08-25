به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت اسلامی با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، دینی، حزبی، اجتماعی و فرهنگی لبنان و نمایندگان نهادها و گروه‌های فلسطینی در محوطه مسجد و مجتمع عمر بن خطاب در برالیاس برگزار شد.

در این مراسم، احمد القطان، رئیس انجمن «قولنا والعمل»، حسین الحاج حسن و شماری از مسئولان و علمای لبنان حضور داشتند.

احمد القطان در سخنرانی خود، وحدت اسلامی را مهم‌ترین ضامن پیروزی در برابر دشمنان اسلام و بشریت دانست و گفت بزرگداشت میلاد پیامبر(ص) باید فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی همچون وحدت، همبستگی و حمایت از مظلومان باشد.

وی همچنین با اشاره به مسئله فلسطین و تحولات غزه، بر ضرورت ایستادگی در برابر اشغالگری و حمایت از مقاومت تأکید کرد.

القطان همچنین با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، بر حمایت خود از مقاومت تأکید کرد و گفت دفاع از لبنان و مقابله با تجاوزات، نباید تحت تأثیر اختلافات مذهبی و سیاسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاومت و اتکا به قدرت را از عوامل مؤثر در مقابله با دشمنان و دفاع از حقوق ملت‌ها دانست.

در ادامه، حسین الحاج حسن، رئیس فراکسیون بعلبک ـ هرمل و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی اظهار کرد که سیره پیامبر اکرم(ص) بر حمایت از مستضعفان و مقابله با ظالمان استوار بوده است.

وی با اشاره به حمایت مقاومت از فلسطین و غزه گفت این رویکرد ادامه خواهد داشت و مقاومت از گزینه خود در مقابله با «استکبار آمریکا و رژیم صهیونیستی» عقب‌نشینی نخواهد کرد.

الحاج حسن همچنین با اشاره به شهدای مقاومت و فلسطین، بر ادامه مسیر مقاومت با وجود هزینه‌ها و فداکاری‌های انجام‌شده تأکید کرد.

..........

پایان پیام