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شیخ قبلان: انکار فداکاری‌های مقاومت، انکار لبنان است

۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۷
کد مطلب: 1856934
شیخ قبلان: انکار فداکاری‌های مقاومت، انکار لبنان است

شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، در سخنانی با انتقاد از عملکرد سیاسی دولت این کشور، بر ضرورت وحدت ملی، حمایت از حاکمیت لبنان و مقابله با مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت انکار فداکاری‌های مقاومت و نیروهای ملی به معنای انکار لبنان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در دیدار با هیئت‌های مردمی در دفتر خود در دارالافتای جعفری، با اشاره به میلاد پیامبر اکرم(ص)، این مناسبت را یادآور ارزش‌هایی همچون رحمت، محبت، عدالت و کرامت انسانی دانست و اظهار کرد که سیره پیامبر(ص) در برابر ظلم، استبداد و طغیان قرار داشت.

وی با اشاره به شرایط کنونی لبنان، بر ضرورت تقویت وحدت و همبستگی میان لبنانی‌ها تأکید کرد.

مفتی قبلان با انتقاد از وضعیت سیاسی لبنان، گفت این کشور در شرایطی حساس قرار دارد و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت هماهنگی داخلی و دفاع از حاکمیت ملی را دوچندان کرده است.

وی مدعی شد که بخشی از ساختار سیاسی لبنان به‌جای تأمین منافع ملی، در مسیر خدمت به طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کند و نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار داد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جنوب لبنان و آنچه «توافق چارچوب اسرائیلی» خواند، مدعی شد این توافق زمینه را برای ادامه تخریب مناطق مسکونی و زیرساخت‌های جنوب فراهم کرده است.

قبلان ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت، خواستار بازگشت به توافق ملی، تقویت حاکمیت لبنان و پایان دادن به آنچه وابستگی سیاسی به واشنگتن و تل‌آویو خواند، شد.

مفتی جعفری لبنان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش و فداکاری‌های جامعه شیعی و مقاومت در لبنان، خواستار رعایت عدالت سیاسی و نمایندگی عادلانه در کشور شد.

وی با بیان اینکه «بازی ترور سیاسی آشکار و خطرناک است»، تأکید کرد زمان کنونی، زمان همگرایی و وحدت است نه اختلاف، و افزود که وحدت ملی لبنان بدون عدالت سیاسی و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی محقق نخواهد شد.

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