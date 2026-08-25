به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در دیدار با هیئت‌های مردمی در دفتر خود در دارالافتای جعفری، با اشاره به میلاد پیامبر اکرم(ص)، این مناسبت را یادآور ارزش‌هایی همچون رحمت، محبت، عدالت و کرامت انسانی دانست و اظهار کرد که سیره پیامبر(ص) در برابر ظلم، استبداد و طغیان قرار داشت.

وی با اشاره به شرایط کنونی لبنان، بر ضرورت تقویت وحدت و همبستگی میان لبنانی‌ها تأکید کرد.

مفتی قبلان با انتقاد از وضعیت سیاسی لبنان، گفت این کشور در شرایطی حساس قرار دارد و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت هماهنگی داخلی و دفاع از حاکمیت ملی را دوچندان کرده است.

وی مدعی شد که بخشی از ساختار سیاسی لبنان به‌جای تأمین منافع ملی، در مسیر خدمت به طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کند و نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار داد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جنوب لبنان و آنچه «توافق چارچوب اسرائیلی» خواند، مدعی شد این توافق زمینه را برای ادامه تخریب مناطق مسکونی و زیرساخت‌های جنوب فراهم کرده است.

قبلان ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت، خواستار بازگشت به توافق ملی، تقویت حاکمیت لبنان و پایان دادن به آنچه وابستگی سیاسی به واشنگتن و تل‌آویو خواند، شد.

مفتی جعفری لبنان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش و فداکاری‌های جامعه شیعی و مقاومت در لبنان، خواستار رعایت عدالت سیاسی و نمایندگی عادلانه در کشور شد.

وی با بیان اینکه «بازی ترور سیاسی آشکار و خطرناک است»، تأکید کرد زمان کنونی، زمان همگرایی و وحدت است نه اختلاف، و افزود که وحدت ملی لبنان بدون عدالت سیاسی و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی محقق نخواهد شد.

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