به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیانیه شورای ریاستی لیبی اعلام کرد که محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی، و محمد تکالة، رئیس مجلس عالی دولت، در دیداری در مقر شورا در طرابلس، سازوکار اجرای ابتکار سهجانبه و شروع عملی اجرای مفاد آن را بررسی کردند تا هماهنگی میان نهادهای دولتی تقویت شده و مسیری ملی و عملی برای حل بحران بنبست سیاسی گشوده شود. همچنین گامهای اجرایی لازم برای انتقال این ابتکار از چارچوب سیاسی به برنامهای عملی و نهادی مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف بر اهمیت ایفای نقش نهادهای ملی در فراهمسازی شرایط سیاسی و نهادی لازم برای این امر، از طریق توافق و هماهنگی مستقیم، تأکید کردند و بر ضرورت جلوگیری از پراکندهسازی تلاشها یا ایجاد مسیرهای موازی که نهادها و مراجع موجود را نادیده میگیرند، تأکید نمودند.
گفتنی است که در ۱۸ ژوئن گذشته، المنفی، تکالة و عقیلە صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی، بر سر نقشهراهی جدید برای پایان دادن به مرحله انتقالی در این کشور توافق کردند.
این نقشهراه شامل برگزاری انتخابات همزمان تا فوریه ۲۰۲۷، تشکیل کمیته عالی نظارت بر آن، و تفاهمهایی برای تکمیل چارچوب قانون اساسی و حقوقی انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی، وحدت نهادهای حاکمیتی، تقویت حاکمیت ملی، و همچنین تصویب اصلاحات اقتصادی و مالی برای حمایت از اموال عمومی و حفظ وحدت نهادهای دولتی، به عنوان مقدمهای برای پایان دادن به دورههای انتقالی است.
لازم به ذکر است که لیبی با دو دولت موازی روبروست: دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید دبیبه که مقر آن در طرابلس است و غرب کشور را اداره میکند، و دولت منصوب از سوی مجلس نمایندگان به ریاست اسامه حماد که مقر آن در بنغازی است و شرق و بیشتر شهرهای جنوب را مدیریت میکند.
هیئت حمایت از سازمان ملل در لیبی نیز سالهاست که برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی تلاش میکند تا به بحران درگیری میان دو دولت و دورههای انتقالی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، پایان دهد.
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