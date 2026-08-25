بازداشت یک خطیب حسینی در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عناصر دستگاههای امنیتی رژیم آلخلیفه با یورش به منزل «شیخ جاسم الحداد» خطیب حسینی در منطقه کرانه، او را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند.
دادستانی عمومی رژیم آلخلیفه تصمیم گرفت وی را به مدت یک هفته و در چارچوب تحقیقات، در بازداشت نگه دارد.
همچنین نیروهای امنیتی رژیم، «خلیل القصاب»، زندانی سابق، را پس از یورش به منزلش در منطقه السَّهله الشمالیه بازداشت کردند. این بازداشت در ارتباط با پرونده حوادث زندان جو در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است.
دادستانی عمومی رژیم آلخلیفه همچنین چند روز پیش از بازداشت سه شهروند دیگر در دریا خبر داده بود و اعلام کرد این افراد بهصورت موقت و تا پایان تحقیقات در بازداشت هستند.
مقامهای بحرینی مدعی شدهاند این سه نفر به دستور گشت نیروهای گارد ساحلی برای توقف توجه نکرده و حتی اقدام به برخورد با شناور این نیروها کردهاند؛ ادعایی که از سوی دادستانی عمومی مطرح شده است.
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