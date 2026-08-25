 رویداد هنری «روایت رحمت» در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با هفته وحدت و هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص)، رویداد هنری «روایت رحمت» را در محوطه مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار می کند.

این رویداد از چهارشنبه چهارم تا شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ با همکاری معاونت ها، موسسات، انجمنها و سایر زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، شهرداری منطقه۱۱،سازمان زیبا سازی شهرداری تهران و حوزه هنری انقلاب اسلامی در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.‌

اجرای گروه دفافان ( دف نوازان )، مجالس نقالی، اجرای نمایش های خیابانی و آیینی، اجرای گروه های موسیقی نواحی و موسیقی سنتی و برگزاری کارگاه های خلق هنرهای تجسمی شامل نقاشی، خوشنویسی، تذهیب و هنرهای مفهومی از بخش های رویداد هنری «روایت رحمت» ویژه گرامیداشت هزار و پانصدمین سال ولادت حضرت محمد (ص) است.

اختتامیه رویداد نیز شنبه هفتم اسفند ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ عصر با حضور سفرای کشورهای مسلمان،نمایندگان اقلیت های دینی، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه در تالار وحدت برگزار می شود که طی آن ضمن اجرای ارکستر ملی به رهبری همایون رحیمیان، گروه موسیقی نواحی سازینه نیز به اجرای برنامه خواهد پرداخت.



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