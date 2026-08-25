به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «نقش رسانه‌ها در تأمین نیازهای معرفتی جوان منتظر» با حضور اساتید معزز،حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی ربانی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهدویت حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین کارگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین علی کارشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) برگزار شد و در آن ابعاد مختلف نقش رسانه در انتقال و ترویج معارف مهدوی برای نسل جوان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی کارشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) در این نشست با بیان اینکه انتظار فرج از ارکان اساسی تفکر تشیع است، اظهار کرد: تحقق جامعه منتظر نیازمند شناخت عمیق نسبت به وجود مقدس امام زمان(عج) است و جوان به عنوان سرمایه اصلی جامعه منتظر، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین گروه‌های مخاطب در فرایند انتقال معارف مهدوی به شمار می‌رود.

وی افزود: رسانه به دلیل برخورداری از ظرفیت تربیتی و معنویت‌بخشی، می‌تواند در هدایت فکری جوانان نقش مؤثری ایفا کند و آنان را در برابر آسیب‌های فکری و فرهنگی عصر حاضر مصون بدارد. رسانه می‌تواند با هدایت خواسته‌ها و علایق جوان در مسیر صحیح، او را از کثرت‌های فکری و فرهنگی به سوی وحدت و صراط مستقیم هدایت کند.

این کارشناس حوزه مهدویت با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم در زمینه معرفت و بصیرت گفت: قرآن کریم با تأکید بر تفکر، تدبر و تعقل و سفارش به معرفت‌افزایی و بصیرت، چارچوب جامعی برای فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه مهدویت ارائه کرده است. معرفت، گام نخست در مسیر هدایت و سعادت انسان است و رسانه باید بستری مناسب برای تعقل و اندیشه‌ورزی مخاطبان فراهم کند.

وی با اشاره به روایت «مَن ماتَ و لم یَعرِف إمامَ زمانِه ماتَ میتةً جاهلیة» اظهار کرد: شناخت امام زمان(عج) جایگاهی ویژه در فرهنگ انتظار دارد. از سوی دیگر، جوان در اوج آمادگی جسمانی و روحی و برخوردار از ظرفیت بالای حق‌پذیری است؛ از همین رو، سرمایه‌گذاری معرفتی بر نسل جوان باید یکی از اولویت‌های رسانه‌های دینی باشد.

چهار نیاز معرفتی جوان منتظر

حجت‌الاسلام والمسلمین [نام کارشناس] چهار نیاز اساسی معرفتی جوان منتظر را شناخت امام زمان(عج)، بصیرت و آگاهی، امید و انگیزه و پاسخگویی به شبهات عنوان کرد و گفت: رسانه باید تولید محتوای خود را بر اساس این نیازهای واقعی سامان دهد و از پرداخت‌های سطحی و غیرکاربردی فاصله بگیرد.

وی رسانه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبیین معارف دانست و افزود: همان‌گونه که پیامبران الهی از ابزارهای ارتباطی همچون خطابه و سخنرانی برای انتقال پیام استفاده می‌کردند، رسانه‌های امروز نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین ارتباطی، معارف مهدویت را با زبانی روشن، گویا و قابل فهم برای نسل جوان تبیین کنند.

ضرورت بصیرت‌افزایی و شناخت زمینه‌های ظهور

این کارشناس حوزه مهدویت، بصیرت‌افزایی را از مهم‌ترین کارکردهای رسانه در حوزه مهدویت برشمرد و تصریح کرد: در فرهنگ انتظار، بیش از آنکه صرفاً به اطلاع از حوادث ظهور نیاز داشته باشیم، باید با قواعد و زمینه‌های تحقق ظهور آشنا شویم. یکی از مهم‌ترین این زمینه‌ها، ایجاد امید و امیدآفرینی در جامعه منتظر است.

وی ادامه داد: رسانه‌های سلطه تلاش می‌کنند با ترویج یأس، ناامیدی، شبهات و ازخودبیگانگی فرهنگی، روحیه جوانان را تضعیف کنند؛ در مقابل، گفتمان مهدویت می‌تواند منبع هویت، امید و مقاومت باشد. رسانه‌های دینی باید با ترویج انتظار فعال و پویا، روح امید و مقاومت را در جوانان تقویت کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مفهوم انتظار فرج گفت: انتظار فرج به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه به معنای باور به امکان برطرف شدن سختی‌ها و تلاش برای تحقق آینده مطلوب است. رسانه می‌تواند این نگاه فعال به انتظار را به یک الگوی عملی و انگیزه‌بخش برای جوانان تبدیل کند.

رسانه؛ بستری برای گفت‌وگو و ترویج معارف مهدوی

حجت‌الاسلام والمسلمین کارشناس با اشاره به ظرفیت تعاملی رسانه‌های جدید گفت: رسانه می‌تواند زمینه گفت‌وگو، پرسش و پاسخ و تبادل نظر درباره مسائل مهدوی را فراهم کند. تولید محتوای خلاقانه و آموزشی، برگزاری کارگاه‌های سواد رسانه‌ای و طراحی پویش‌های فرهنگی با محوریت مهدویت از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رسانه می‌تواند همچون یک مرکز قدرتمند فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و آموزه‌های مهدویت را تبیین و ترویج کند؛ اما تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق مخاطب و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های رسانه‌ای جدید است.

مقابله با شبهات و سطحی‌نگری در حوزه مهدویت

این کارشناس یکی از مهم‌ترین چالش‌های رسانه‌ای در حوزه مهدویت را تزریق شبهات و انحرافات دانست و گفت: رسانه‌های معاند با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش می‌کنند افکار و اذهان جوانان را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو رسانه‌های منتظر و زمینه‌ساز باید با حضور فعال در عرصه جهاد رسانه‌ای، به شبهات پاسخ دهند و از انفعال در برابر این جریان جلوگیری کنند.

وی سطحی‌نگری در پرداختن به معارف مهدویت را از دیگر آسیب‌های موجود عنوان کرد و افزود: برخی رسانه‌ها به جای پرداخت عمیق به معارف مهدوی، به موضوعات سطحی و نازل بسنده می‌کنند. این رویکرد نه‌تنها نیازهای معرفتی جوان را تأمین نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب دلزدگی مخاطب از مباحث مهدوی شود.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی

وی همچنین غفلت از ظرفیت‌های رسانه‌ای نوین را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و اظهار کرد: نمی‌توان برای ارتباط با نسل جدید صرفاً به روش‌های سنتی تکیه کرد. فضای مجازی ظرفیت گسترده‌ای برای ترویج معارف مهدوی دارد و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای باید با شناخت این ظرفیت‌ها، حضور فعال و هدفمند در این عرصه داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کارشناس در پایان، تولید محتوای عمیق و جذاب، تقویت سواد رسانه‌ای جوانان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاملی رسانه‌های نوین و توجه به نیازهای واقعی مخاطبان را از راهکارهای مؤثر برای نقش‌آفرینی رسانه‌ها در جامعه منتظر برشمرد و تأکید کرد: رسانه باید ابتدا نیازهای واقعی جوانان را شناسایی و سپس متناسب با این نیازها به تولید محتوای معرفتی و مهدوی بپردازد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ضرورت حضور فعال در فضای مجازی خاطرنشان کرد: باید با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای جوانان، سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ، بدون از دست دادن زمان، از حالت انفعال خارج شده و به سمت حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب حرکت کنیم.

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