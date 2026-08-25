نشست علمی «بررسی نقش رسانه ها در تامین نیازهای معرفتی جوان منتظر» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «نقش رسانهها در تأمین نیازهای معرفتی جوان منتظر» با حضور اساتید معزز، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی ربانی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهدویت حوزه، حجتالاسلام والمسلمین کارگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین علی کارشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) در خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا برگزار شد و در آن ابعاد مختلف نقش رسانه در انتقال و ترویج معارف مهدوی برای نسل جوان مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام ربانی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهدویت حوزه، با تأکید بر ضرورت توجه کارشناسی به تحولات جهانی و جریان رو به گسترش مهدویتخواهی، گفت: جوانان بهعنوان عناصر پیشران جامعه منتظر، نیازمند شناخت، بصیرت و معرفت عمیق نسبت به امام زمان(عج) و مسیر تحقق جامعه زمینهساز ظهور هستند و رسانهها در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.
حجتالاسلام رحیم کارگر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: رسانهها باید با ارائه تصویرهای دقیق و مبتنی بر مبانی دینی از مهدویت، مانع شکلگیری تصویرهای نادرست و سطحی شوند و موضوع تصویرسازی صحیح مهدوی را به مطالبهای جدی از متولیان فرهنگی تبدیل کنند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف معرفت مورد نیاز جوان منتظر، این ابعاد را شامل معرفت اعتقادی، تاریخی، قرآنی، روایی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، تمدنی، آیندهپژوهی و کاربردی دانست و تأکید کرد: رسانهها باید از سطحینگری عبور کرده و به عمقبخشی به معارف مهدوی بپردازند؛ بهگونهای که مخاطب از شناخت موضوع مهدویت به فهم آینده مهدویت، از آن به شناخت مسئولیت و در نهایت به تلاش آگاهانه برای ساخت جامعه زمینهساز ظهور برسد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز بر اهمیت تصویرسازی صحیح از مهدویت و ارائه آن بر پایه معارف دینی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی کارشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) در نشست «نقش رسانهها در تأمین نیازهای معرفتی جوان منتظر» در خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا، با تأکید بر جایگاه جوان در جامعه منتظر، گفت: رسانههای دینی باید با تولید محتوای عمیق، جذاب و متناسب با نیازهای نسل جدید، زمینه معرفتافزایی، بصیرتبخشی، امیدآفرینی و پاسخگویی به شبهات مهدوی را فراهم کنند.
در این نشست بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت رسانهها برای تقویت بصیرت، شناخت و مسئولیتپذیری جوانان منتظر و تبیین نقش آنان در مسیر تحقق جامعه مهدوی تأکید شد.
................
پایان پیام
نظر شما