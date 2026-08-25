رسانه مهدوی باید جوان را از شناخت صرف به فهم آینده و کنش آگاهانه سوق دهد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «نقش رسانهها در تأمین نیازهای معرفتی جوان منتظر» با حضور اساتید معزز، حجتالاسلام والمسلمین ربانی، حجتالاسلام والمسلمین کارگر و حجتالاسلام علی کارشناس، و با همکاری خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا و انجمن مهدویت حوزه علمیه برگزار شد و در این نشست، ابعاد مختلف نقش رسانه در انتقال و ترویج معارف مهدوی برای نسل جوان مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام کارگر، پژوهشگر حوزه آیندهپژوهی و مهدویت، در این نشست با اشاره به تخصص خود در حوزه آیندهپژوهی و تصویرپردازی، اظهار داشت: مهمترین رکن جهان امروز و جهان آینده، بحث تصویرپردازی است. رقابتی که در حال شکلگیری است و به سمت حساسترین عرصه پیش میرود، جنگ تصاویر است. برنده در موضوعات معرفتی، اعتقادی و حتی سبک زندگی، کسی است که بتواند تصاویر مطلوبی در ذهن جامعه و بهویژه ذهن جوان خلق کند و این تصاویر را بهعنوان یک محرک زنده در ذهن جوان بپروراند.
مهدویت؛ نه خبری از آینده، بلکه تصویری از آینده مطلوب
وی افزود: مهدویت را نباید فقط بهعنوان خبری از آینده به جوان معرفی کنیم، بلکه باید کمک کنیم که جوان آینده مطلوب را ببیند و درک کند.
وی افزود: آیندهپژوهی سه رکن دارد: وزن گذشته، فشار حال و کشش آینده. مهمترین آنها کشش آینده است که میتواند ذهن جوان را به سمت خود جذب کند. ما تاکنون بیشتر در حوزه «دانستن» مهدویت کار کردهایم، اما باید به مرحله «فهمیدن» و «حس کردن» آینده مطلوب برسیم؛ یعنی جوان باید بتواند جامعه مطلوب، عدالت مطلوب و جامعه منتظر را تصویر کند و با آن زندگی نماید.
حجتالاسلام کارگر تصریح کرد: تصویرپردازی مفهومی باید جاذبه داشته باشد و جذبه داشته باشد. رسانههای مهدوی باید با تصویرپردازی هنری، بصری، ادبی و مفهومی، کشش آینده را مد نظر قرار دهند تا آینده بتواند تأثیر خود را بگذارد و ذهن جامعه را به سمت خود سوق دهد. اگر این کشش اتفاق بیفتد، جوان میفهمد که این آینده، آینده اوست و برای آن آماده میشود و از حالت صرفاً انتظار، به کنشگری فعال تبدیل میشود.
این پژوهشگر حوزه مهدویت، به دستهبندی جامعی از معارف مهدویت اشاره کرد و گفت: ما تاکنون حدود ده نوع معرفت را از طریق کتابها، مقالهها، نشستها و سخنرانیها به جامعه منتقل کردهایم که شامل معرفت اعتقادی، تاریخی، قرآنی، روایی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، تمدنی، آیندهپژوهی و کاربردی میشود.
وی با تأکید بر کمبودهای موجود در برخی حوزهها افزود: هنوز در حوزه معرفت سیاسی، معرفت اجتماعی و معرفت اخلاقی با کمبودهای جدی مواجه هستیم. در مورد اخلاق منتظران بسیار بحث شده، اما کتابی با عنوان «اخلاق در جامعه منتظر» یا «اخلاق اسلامی منتظران» بهندرت دیده میشود. همچنین معرفت تمدنی که رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای(ره) در بیانیه گام دوم به آن اشاره فرمودند، نیازمند توجه جدی است.
ایشان بحثهای مهدویت را به تمدن نوین اسلامی و تمدنی که منتظر طلوع خورشید ولایت است، گره زدند و این نگاه کاملاً تمدنی باید در رسانهها بازتاب یابد.
رسانه مهدوی؛ از شناخت موضوع تا فهم آینده و کنش آگاهانه
حجتالاسلام کارگر در ادامه با ارائه مدلی برای رسانه مهدوی، تأکید کرد: رسانه مهدوی باید جوان را از شناخت موضوع مهدویت به فهم آینده مهدوی و سپس به کنش آگاهانه برای ساختن زندگی و جامعهای شایسته آن آینده سوق دهد.
وی افزود: ما باید به جوان کمک کنیم که نه فقط بداند امام زمانی هست و در آینده ظهور میکند، بلکه بفهمد که در دوران امام زمان زندگی میکند، ویژگیهای این دوران را درک کند و بداند که برای ورود به عصر ظهور باید سختیها و مشقتهایی را تحمل کند و جهاد کند.
وی با اشاره به حلقه مفقوده در مباحث مهدویت گفت: روایات ما وضعیت روابط اجتماعی، اخلاقی، ناهنجاریها و ظلمهایی را که جهان را فرا میگیرد، بهخوبی ترسیم کردهاند و میفرمایند که امام زمان میآید و این روابط را معکوس میکند. اما حلقه مفقوده این است که ما باید کنش آگاهانه برای ورود به آن اصل داشته باشیم. جوان در روایات مهدویت بهعنوان یاران و سرداران امام زمان معرفی شده است و این جوان است که باید با معرفت و آگاهی، امام زمان خود را یاری کند تا از ظلمت وارد نور و از باطل وارد حق شود.
حجتالاسلام کارگر با اشاره به تعریف رهبر شهید از فرهنگ بهعنوان «ذهنیت حاکم بر جامعه»، خاطرنشان کرد: رهبر شهید معتقد بودند که اگر رسانهها، آموزش و پرورش و دانشگاهها بخواهند تأثیرگذار باشند، باید در ذهن فرهنگی جامعه یعنی مجموعهای از باورها، بینشها و کنشهای رسمی و غیررسمی، تغییر ایجاد کنند. متأسفانه امروز ذهنیت فرهنگی جوانان در اختیار صنعت رسانهای رقیب، صنعت تفریحی و فضای مجازی قرار گرفته است و رسانههای ما باید وارد مرحلهای شوند که این ذهنیت را تحت تأثیر قرار دهند.
روح مهدوی در دل تولیدات رسانهای؛ ضرورتی انکارناپذیر
وی در پایان تأکید کرد: یک روح مهدوی باید از طریق هنر و ادبیات در دل همه تولیدات رسانهای جمهوری اسلامی به وجود بیاید و منتقل شود. ذهن فرهنگی جامعه با چند سخنرانی و چند پادکست شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند یک حرکت هنری، ادبی و تصویرپردازی مستمر است. وقتی از عدالت مهدوی صحبت میکنیم، حتی رسانهای که درباره امور قضایی و اجرایی سخن میگوید، باید عدالت مهدوی و زیباییهای آن را مدنظر داشته باشد و این مفهوم را در قالب تصاویر و روایتهای جذاب به جامعه منتقل کند.
در ادامه این نشست، دیگر اساتید حاضر نیز به بیان دیدگاههای خود درباره نقش رسانهها در ترویج معارف مهدوی پرداختند.
حجتالاسلام والمسلمین ربانی بر ضرورت تولید محتوای جذاب و متناسب با نیازهای نسل جوان تأکید کرد و حجتالاسلام علی کارشناس نیز بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و رسانههای نوین در انتقال مفاهیم مهدوی اشاره نمود.
گفتنی است، این نشست با همکاری خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا و انجمن مهدویت حوزه علمیه برگزار شد و حاضران بر ضرورت همکاری بیشتر رسانهها و مراکز علمی برای تولید محتوای مهدوی و تأمین نیازهای معرفتی نسل جوان تأکید کردند.
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