به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس متروپولیتن لندن (Met Police) یک افسر مسلمان به نام «محمد نظام» را به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از آرمان فلسطین و ابراز انزجار از جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بدون اخطار قبلی از خدمت اخراج کرد. کمیته انضباطی پلیس لندن پس از برگزاری جلسات رسیدگی، مواضع انتقادی این مامور را «سوءرفتار فاحش» و مغایر با استانداردهای حرفه‌ای مرتبط با برابری و تنوع عنوان کرد و حکم به برکناری مستقیم او داد.

بر اساس مستندات جلسه انضباطی، این مامور مسلمان بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴ مطالبی را در فضای مجازی منتشر، بازنشر و پسند کرده بود که در آن‌ها بر حق مشروع ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری و ماهیت استعماری رژیم صهیونیستی تأکید شده بود. این پرونده همچنین شامل واکنش‌های وی در ابراز خرسندی از هلاکت نظامیان ارتش اسرائیل، تکبیر گفتن، دعا برای توقف ارتش اشغالگر و توصیف عملیات ۷ اکتبر به‌عنوان یک «اقدام مقاومتی» در برابر جنایات صهیونیست‌ها بوده است.

کمیته رسیدگی‌کننده اعلام کرد بخشی از مطالبی که این افسر با آن‌ها تعامل داشته — از جمله اشاره به نفوذ رسانه‌ای حامیان صهیونیسم یا انتقاد از سوءاستفاده ابزاری از وقایع تاریخی برای توجیه جنایات جاری در غزه — طبق تعریف مورد حمایت لابی اسرائیل (تعریف اتحادیه بین‌المللی یادبود هولوکاست - IHRA) مصداق «یهودستیزی» تلقی شده است؛ تعریفی که منتقدان آن را ابزاری برای ساکت کردن مخالفان اشغالگری می‌دانند.

محمد نظام در دفاعیات خود در این جلسه با رد اتهام یهودستیزی تأکید کرد که پس از مشاهده تصاویر دلخراش خشونت‌ها و کشتار کودکان بی‌گناه در غزه دچار بحران روحی، خشم شدید و تألم خاطر شده بود. با این حال، هیئت انضباطی ادعا کرد که بخشی از این فعالیت‌ها پیش از آن تاریخ نیز ثبت شده و مدارک پزشکی ارائه‌شده نمی‌تواند توجیه‌کننده تمامی مواضع اتخاذشده از سوی وی باشد.

در نهایت، با وجود پذیرش همکاری و ابراز ندامت این مامور در جریان بازپرسی‌ها، هیئت انضباطی با این ادعا که مواضع علنی و ضداسرائیلی یک افسر شاغل به اعتماد عمومی به‌ویژه در جامعه یهودیان به بی‌طرفی پلیس خدشه وارد می‌کند، از دادن تذکر کتبی خودداری کرد و حکم به اخراج فوری وی داد؛ حکمی که این مامور حق دارد پرونده آن را به دادگاه تجدیدنظر پلیس ببرد.

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