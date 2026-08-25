به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران که چند روز قبل از سفر به روسیه با ورزش سه مصاحبهای انجام داده بود، نظر جالبی درباره شهر تهران و غذاهای ایرانی داشت.
پیاتزا درباره زندگی در تهران و مقایسه آن با دیگر شهرهای جهان گفت: صادقانه بگویم، به دلیل تمرینات تیم اصلاً فرصت گشتن در شهر تهران را نداشتهام. البته فصل قبل به مشهد رفتیم که باید بگویم حرم امام رضا(ع) جای فوقالعادهای بود. دوست دارم به شیراز و اصفهان بروم، اما واقعاً زمان نیست چون باید در تمرینات باشم. از زمانی که به تهران آمدهام فقط همین سالن تمرین را دیدهام و دو بار به رستوران برای غذا خوردن رفتهام.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما