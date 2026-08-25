به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ آیینواره بینالمللی «رحمة للعالمین» با هدف تکریم و گرامیداشت میلاد پیامبر مهربانی (ص)، پاسداشت هفته وحدت، تقویت و استحکام «بعثت مردمی» و «اتحاد مقدس» درونی کشور و نیز ارتقای روحیه امید، نشاط و همدلی عمومی، همانند سال گذشته با برنامههای فرهنگی هنری متنوع برگزار خواهد شد.
رویداد فرهنگی هنری بینالمللی «رحمة للعالمین» امسال نیز در قالب جشنواره سیاهچادر اقوام، اجرای زنده استادان و سرآمدان موسیقی نواحی ایران، برنامههای استیج و نمایشگاه سوغات و صنایعدستی استانهای مختلف برای عموم شهروندان برگزار میشود و دو اجرای ویژه نیز برای مهمانان بینالمللی در نظر گرفته شده است.
در طول برگزاری این آیینواره، دو برنامه شاخص نیز با حضور مهمانان و شخصیتهای داخلی و خارجی برگزار خواهد شد که نخستین برنامه با عنوان «وحدت اسلامی» روز چهارشنبه ۴ شهریور با حضور شخصیتهای حوزه مقاومت اسلامی و برنامه دوم روز شنبه ۷ شهریور با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار میشود.
این آیینواره به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه یک و فرهنگسرای ملل و با مشارکت معاونت هنری سازمان از سوم تا هشتم شهریور ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در باغ کتاب تهران برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای استفاده از کنسرتهای رایگان و بازدید از نمایشگاههای آیینواره «رحمة للعالمین» در این برنامه حضور پیدا کنند.
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