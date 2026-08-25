ترامپ از توهم هرمز به دریاچه کانادایی رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جدیدترین اقدام عجیب خود در حوزه جغرافیای سیاسی، با انتشار پیامی در شبکه تروث سوشال از قصد خود برای تغییر نام «دریاچه آنتاریو» در کانادا خبر داد.

پیام جدید ترامپ در شرایطی منتشر شده که پس از ناکامی مذاکرات چندین ماهه آمریکا و کانادا، جنگ تعرفه‌ای این دو کشور همسایه عضو ناتو بالا گرفته است. روابط تجاری واشنگتن و اتاوا در ماه‌های اخیر به شدت تیره شده و دو طرف بر سر مسائل تعرفه‌ای و تجاری به بن‌بست رسیده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود نوشت: ایالات متحده در حال بررسی جدی تغییر دادن نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا است.

وی در ادامه با لحنی تهدیدآمیز افزود: ما انتظار نداریم که دیگر هیچ مراوده تجاری با اونتاریو داشته باشیم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که وی روزهای گذشته نیز در اظهاراتی مشابه درباره «آمریکایی» کردن تنگه هرمز خبرساز شده بود.

ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود که ایالات متحده می‌تواند تبدیل به فرشته نگهبان تنگه هرمز شود و ۲۰ درصد از نفت آن را برای خود بردارد و در صورت لزوم، این تنگه را تصاحب کند. این توهمات جغرافیایی، بخشی از رویکرد تهاجمی و غیرمعمول رئیس‌جمهور آمریکا در قبال مناطق راهبردی جهان و شرکای تجاری واشنگتن تلقی می‌شود.

این اظهارات ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و محافل سیاسی مواجه شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با تمسخر این پیشنهاد، آن را نشانه‌ای از رویکرد غیرحرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا دانسته‌اند. در کانادا نیز برخی مقامات و تحلیلگران نسبت به ادامه تنش‌های تجاری و اظهارات تحریک‌آمیز ترامپ ابراز نگرانی کرده‌اند.

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