به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیرکل انصارالله یمن، در سخنرانی امروز به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (۱۴۴۸ هجری قمری) در حضور میلیون‌ها نفر در میدان السبعین در صنعا و میادین سایر استان‌ها، بر حق مردم یمن برای رسیدن به آرمان عادلانه و خواسته‌های مشروع خود تأکید کرد.

دبیرکل انصارالله یمن با اشاره به محاصره اعمال‌شده توسط متجاوز سعودی تحت نظارت آمریکا در ۱۲ سال گذشته، توضیح داد که این محاصره، مردم یمن را از ثروت ملی خود محروم کرده و فرودگاه‌ها را حتی برای پروازهای حامل بیماران و مسافران بسته است، در حالی که همزمان حریم هوایی مکه و مدینه را به روی یهودیان صهیونیست باز کرده است.

وی با بیان اینکه اصرار رژیم سعودی بر ادامه و تشدید محاصره، سیاست‌های خصمانه مداوم آن علیه یمن و تلاش‌های مستمر برای تجزیه مردم یمن، اعمالی ظالمانه است، تأکید کرد: رژیم سعودی، متجاوز، ستمگر، عامل صهیونیسم و خدمتگزار یهودیان، مسئولیت کامل تمام عواقب آن را بر عهده دارد.

.

.

دبیرکل انصارالله با اشاره به پذیرش معادله «محاصره در برابر محاصره» توسط مردم یمن، اظهار داشت: این نشان‌دهنده درستی انتخاب مردم عزیز ما و هدف قرار دادن تجمع نظامی توسط آنهاست.

وی از مردم خواست تا با استعانت از خداوند و توکل بر او، تلاش‌های خود را برای بازپس‌گیری حقوق مشروع خود و دفع بی‌عدالتی که پادشاهی شاخ شیطان مرتکب می‌شود، تشدید کنند و بر پایداری ملت یمن در رویکرد ایمانی، جنبش آزادی‌بخش و جهادی و راه قرآنی تأکید کرد.

دبیرکل انصارالله یمن بر موضع تزلزل‌ناپذیر یمنی‌ها در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان عادلانه آنها تأکید کرد و گفت: ما از هیچ تلاشی در حمایت از ملت فلسطین و مبارزان مقاومت آنها تا تحقق وعده الهی مبنی بر نابودی رژیم صهیونیستی دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به تجاوز مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از شش ماه پیش تاکنون، تأکید کرد: ما در کنار مردم مسلمان ایران و نظام اسلامی آنها ایستاده‌ایم و همچنان بر تحکیم اصل وحدت عرصه‌ها و تقویت همکاری بین محور جهاد و حمایت از مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و همه جبهه‌های دیگر این محور تلاش می‌کنیم.

.....................

پایان پیام/