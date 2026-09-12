ارزش زن و همسر در نگاه امام شهید امت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: ازدواج، آغاز زندگی با یک انسان کامل و بی‌نقص نیست؛ بلکه آغاز همراهی دو انسانی است که هر کدام در کنار خوبی‌ها و توانمندی‌هایشان، ضعف‌ها و کاستی‌هایی نیز دارند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در نگاه رهبر انقلاب درباره زندگی مشترک مطرح شده، همین واقع‌بینی در شناخت همسر و پذیرفتن اوست.

رهبر انقلاب با اشاره به تصوری که بسیاری از دختران و پسران پیش از ازدواج از همسر آینده خود دارند، می‌فرمایند: «پسران، در ذهنشان دختر ایده‌آلشان را نقاشی می‌کنند و دختران هم پسر ایده‌آلشان را نقاشی می‌کنند؛ اما آن وجود ندارد.» در حقیقت، گاهی انسان پیش از ازدواج تصویری آرمانی از همسر آینده خود می‌سازد؛ تصویری که بیشتر ساخته ذهن است تا واقعیت.

اما زندگی مشترک زمانی آغاز می‌شود که این تصویر ذهنی با واقعیت روبه‌رو می‌شود. زن و مرد، پس از قرار گرفتن در کنار یکدیگر، به‌تدریج با ویژگی‌ها، عادت‌ها و حتی کاستی‌های یکدیگر آشنا می‌شوند. رهبر انقلاب در این زمینه تأکید می‌کنند که همه انسان‌ها نقص دارند و با آشکار شدن این نقص‌ها نباید اصل زندگی را زیر سؤال برد.

همسر را با واقعیتش بپذیریم

یکی از آسیب‌های زندگی مشترک این است که انسان، همسرش را با تصویری که پیش از ازدواج در ذهن ساخته مقایسه کند. در چنین شرایطی ممکن است ویژگی‌هایی که در ابتدا کوچک به نظر می‌رسیدند، به مرور بزرگ شوند و به عاملی برای نارضایتی دائمی تبدیل شوند.

رهبر انقلاب در توصیه‌ای صریح می‌فرمایند: «این‌طور نباشد که اگر بر اثر معاشرت، اشکال و عیب و ایرادی در همسرتان مشاهده کردید، آن را بزرگ بشمارید و برای خودتان عقده و غصه کنید.»

این نگاه به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه به معنای آن است که هر نقص و اختلافی نباید به اندازه‌ای بزرگ شود که محبت، آرامش و بنیان خانواده را تحت‌الشعاع قرار دهد.

هر عیبی را نباید تبدیل به بحران کرد

در زندگی مشترک، میان عیب‌هایی که امکان اصلاح دارند و عیب‌هایی که تغییر آنها دشوار یا ناممکن است، تفاوت وجود دارد. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند: «البته یک عیب‌هایی هست که قابل برطرف شدن است، آنها را برطرف کنید. یک عیب‌هایی هم هست که قابل برطرف شدن نیست؛ با آنها هم باید بسازید.»

این جمله، یک اصل مهم در زندگی خانوادگی را روشن می‌کند: اصلاح در کنار پذیرش.

اگر همسر انسان عادتی نادرست دارد که می‌توان آن را اصلاح کرد، راه درست، کمک کردن برای تغییر و بهتر شدن است؛ نه سرزنش و تحقیر. از سوی دیگر، اگر با ویژگی‌ای روبه‌رو هستیم که تغییر آن ممکن نیست، باید یاد بگیریم آن را بپذیریم و اجازه ندهیم بهانه‌ای برای تلخ کردن زندگی شود.

ارزش همسر را در کنار کاستی‌هایش ببینیم

گاهی تمرکز بیش از اندازه بر یک نقطه ضعف باعث می‌شود انسان تمام خوبی‌های همسرش را فراموش کند. ممکن است یک رفتار، یک عادت یا یک ویژگی مطابق میل ما نباشد؛ اما این نباید باعث شود محبت‌ها، فداکاری‌ها، زحمات و نقاط قوت همسر را نبینیم.

زندگی مشترک زمانی شیرین‌تر می‌شود که زن و مرد به جای جست‌وجوی یک انسان بی‌نقص، قدر انسان خوبی را که در کنارشان قرار گرفته بدانند و برای رشد یکدیگر تلاش کنند.

نگاه درست به همسر، نگاهی است که هم ضعف‌ها را می‌بیند و هم خوبی‌ها را؛ هم برای اصلاح تلاش می‌کند و هم در برابر آنچه قابل تغییر نیست، صبوری به خرج می‌دهد.

زندگی مشترک؛ میدان رشد دو انسان

زن و مرد قرار نیست پس از ازدواج یکدیگر را به نسخه‌ای کاملاً مطابق خواسته‌های خود تبدیل کنند. ازدواج می‌تواند فرصتی برای رشد، صبوری، گذشت و شناخت عمیق‌تر انسان باشد.

پذیرفتن همسر به معنای کنار گذاشتن تلاش برای بهتر شدن نیست؛ همان‌طور که اصلاح یک عیب نیز به معنای سرزنش و تحقیر همسر نیست. هنر زندگی مشترک در این است که انسان میان این دو مسیر تعادل برقرار کند: عیب قابل اصلاح را با محبت اصلاح کند و عیب غیرقابل اصلاح را با صبر بپذیرد.

در چنین نگاهی، ارزش زن و مرد تنها به بی‌نقص بودن آنها نیست؛ بلکه به محبت، وفاداری، همراهی و تلاشی است که برای ساختن یک زندگی مشترک انجام می‌دهند.

شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های این نگاه آن باشد که همسرمان را نه با رؤیای ساخته‌شده در ذهن، بلکه با واقعیت وجودش دوست داشته باشیم؛ خوبی‌هایش را ببینیم، برای بهتر شدنش همراهش باشیم و کاستی‌هایی را که قابل تغییر نیستند، بهانه‌ای برای شکستن دل و آرامش زندگی قرار ندهیم.

خانواده زمانی استوار می‌ماند که زن و مرد به جای پیدا کردن انسان بی‌عیب، یاد بگیرند چگونه در کنار یک انسان واقعی، با همه خوبی‌ها و کاستی‌هایش، زندگی زیبایی بسازند.



نویسنده: فاطمه پورعباس