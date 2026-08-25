به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محی‌الدین مهدی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در یادداشتی با عنوان «آیا به‌راستی طالبان حنفی‌مذهب هستند؟» به سیاست‌های زبانی طالبان پرداخته و رویکرد این گروه در قبال زبان فارسی را مورد انتقاد قرار داده است.

مهدی در این یادداشت نوشته است که فارسی زبان مادری امام ابوحنیفه، پیشوای مذهب حنفی، بوده و به روایت او، جایگاه این زبان نزد ابوحنیفه تا حدی بوده که درباره استفاده از فارسی در عبادت نیز دیدگاه فقهی داشته است.

او با استناد به دیدگاه‌های منسوب به امام ابوحنیفه درباره جواز قرائت فارسی در نماز، این پرسش را مطرح کرده است که اگر طالبان خود را پیرو مذهب حنفی می‌دانند، چرا با زبان فارسی و جایگاه آن در افغانستان چنین برخوردی دارند.

نماینده پیشین پارلمان افغانستان در ادامه به نقش تاریخی زبان فارسی در تمدن اسلامی اشاره کرده و نوشته است که این زبان طی قرن‌ها یکی از زبان‌های مهم علم، فرهنگ، عرفان و اندیشه اسلامی بوده است.

مهدی سپس انتقاد خود را متوجه سیاست‌های زبانی طالبان کرده و به تغییر زبان برخی مکاتبات و اداره‌ها، تغییر تابلوها و محدودیت بر استفاده از برخی واژه‌های رایج فارسی از جمله «دانشگاه» و «دانشکده» اشاره کرده است.

به باور او، چنین اقداماتی را نمی‌توان صرفاً تغییرات اداری دانست، بلکه باید آن‌ها را در چارچوب نگاه طالبان به زبان و هویت فرهنگی بخش بزرگی از مردم افغانستان بررسی کرد.

او با طرح این پرسش که چگونه گروهی مدعی پیروی از امام ابوحنیفه می‌تواند نسبت به زبانی که به گفته او زبان مادری این فقیه بوده رویکردی محدودکننده داشته باشد، سیاست زبانی طالبان را با ادعای مذهبی این گروه در تعارض دانسته است.

بحث درباره جایگاه زبان فارسی در افغانستان طی سال‌های اخیر و پس از بازگشت طالبان به قدرت بارها مطرح شده است. شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی، طالبان را به تضعیف جایگاه فارسی در ساختارهای رسمی متهم کرده‌اند؛ در مقابل، مقام‌های طالبان وجود سیاست سازمان‌یافته برای حذف زبان فارسی را رد کرده‌اند.

یادداشت مهدی نیز در همین چارچوب، نقد سیاست زبانی طالبان را از زاویه‌ای مذهبی مطرح می‌کند و تلاش دارد با استناد به جایگاه امام ابوحنیفه در فقه حنفی، تناقض میان ادعای مذهبی طالبان و نحوه برخورد آنان با زبان فارسی را برجسته کند.

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