ویدیو | بشارت قرآن به ظهور پیامبر خاتم(ص) در کتب اهل کتاب

سخنران: حجتالاسلام حسینی قمی
۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰
کد مطلب: 1857004
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قرآن کریم، پیامبر اسلام(ص) را پیامبری معرفی میکند که نشانهها و اوصافش در تورات و انجیل آمده بود و اهل کتاب او را همچون فرزندان خویش میشناختند؛ با این حال، گروهی از آنان حقیقت را پنهان کردند. امیرالمؤمنین(ع) نیز در خطبه نخست نهجالبلاغه، از پیامبری سخن میگوید که پیش از بعثت، نشانههای او شناخته شده و پیمانش از پیامبران پیشین گرفته شده بود؛ دو بیان که بر جایگاه از پیش شناختهشده پیامبر خاتم(ص) در سنت وحیانی تأکید دارند.
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