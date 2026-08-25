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پادکست طرز | بازی؛ به تو مربوط نیست...

۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 1857010
منبع: ابنا
پادکست طرز | بازی؛ به تو مربوط نیست...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی‌ و هفتم: بازی؛ به تو مربوط نیست.

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حیله‌گری و دوری از انصاف و اخلاق نمادی اگر داشت، معاویه بود و مشاورش عمر بن عاص. و کیاست و زیرکی در عین اخلاق‌مداری، مانند علی (ع) هرگز به خود ندیده و نخواهد دید. امام نوشت:
«اگر چنین باشد که تو گویی، تو را نرسد که بازخواست کنی. جنایتی بر تو نیامده است که از تو عذر خواهند "و تلک شَکَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْکَ عارها..."»

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