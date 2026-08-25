پادکست طرز | بازی؛ به تو مربوط نیست...

حیله‌گری و دوری از انصاف و اخلاق نمادی اگر داشت، معاویه بود و مشاورش عمر بن عاص. و کیاست و زیرکی در عین اخلاق‌مداری، مانند علی (ع) هرگز به خود ندیده و نخواهد دید. امام نوشت:

«اگر چنین باشد که تو گویی، تو را نرسد که بازخواست کنی. جنایتی بر تو نیامده است که از تو عذر خواهند "و تلک شَکَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْکَ عارها..."»