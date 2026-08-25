به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرده است که افزایش سوءتغذیه کودکان، فشار شدیدی بر مراکز درمانی افغانستان وارد کرده و کاهش بودجه می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند.

تاج‌الدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان، روز سه‌شنبه، سوم شهریور، در نشستی در سازمان ملل در ژنو گفت در حال حاضر حدود ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از لاغری و سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

او هشدار داد که حدود یک میلیون کودک در معرض خطر مرگ ناشی از سوءتغذیه قرار دارند.

به گفته نماینده یونیسف، بیمارستان‌های افغانستان با افزایش شدید مراجعه کودکان مواجه‌اند و در برخی مناطق برای هر تخت موجود، سه تا چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه نیازمند بستری هستند.

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از نیم میلیون کودک به‌دلیل لاغری متوسط پرخطر و لاغری شدید تحت درمان قرار گرفته‌اند.

یونیسف می‌گوید شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد شدید همراه با عوارض پزشکی که در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌سوم افزایش یافته و از شش هزار مورد در ژوئیه ۲۰۲۵ به هشت هزار مورد در ژوئیه ۲۰۲۶ رسیده است.

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این آمار مربوط به کودکان کم‌سن است. نزدیک به ۴۰ درصد کودکان بستری‌شده به‌دلیل لاغری شدید و عوارض پزشکی، نوزادان زیر شش ماه هستند و کودکان زیر دو سال نیز ۸۳ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید را تشکیل می‌دهند.

یونیسف افزایش فقر و ناامنی غذایی را از عوامل اصلی تشدید این بحران دانسته است. به گفته این نهاد، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناچار شده‌اند مصرف مواد غذایی مغذی را کاهش دهند و تنوع غذایی کودکان نیز کمتر شده است.

کودکانی که در خانواده‌های گرفتار ناامنی غذایی شدید زندگی می‌کنند، تا شش برابر بیشتر در معرض لاغری مفرط قرار دارند.

یونیسف در عین حال تأکید کرده است که سوءتغذیه فقط ناشی از کمبود غذا نیست و بیماری‌هایی مانند اسهال شدید و عفونت‌های تنفسی نیز می‌توانند وضعیت کودکان دارای تغذیه نامناسب را به‌سرعت وخیم‌تر کنند.

خشکسالی‌های پیاپی، سیلاب‌های ناگهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر نیز فشار بیشتری بر منابع خانواده‌ها و نظام بهداشت و تغذیه افغانستان وارد کرده است.

بحران مالی نیز ظرفیت پاسخ‌گویی را کاهش داده است. براساس اعلام یونیسف، امسال بیش از ۱۰۰ مرکز درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید به‌دلیل کمبود منابع تعطیل شده‌اند و برنامه‌های تغذیه‌ای افغانستان با کمبود ۵۷ درصدی بودجه روبه‌رو هستند.

نماینده یونیسف هشدار داده است که ادامه کاهش کمک‌های مالی می‌تواند شمار بیشتری از مراکز درمانی را از فعالیت بازدارد و جان کودکان بیشتری را در معرض خطر قرار دهد.

این نهاد از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از گسترش بحران، بودجه پایدار و فوری برای خدمات تغذیه‌ای و درمان کودکان افغانستان تأمین کند.

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