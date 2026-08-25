بررسی مسمومیت گسترده در دشت برچی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش موارد بیماری و مسمومیت مشکوک در دشت برچی کابل، منابع محلی میگویند وزارت بهداشت طالبان هیئتی را برای بررسی علت این وضعیت تعیین کرده است.
به گفته منابع، این هیئت روز سهشنبه، سوم شهریور، با نمایندگان محلهها، بزرگان محلی و امامان مساجد در ناحیههای ۱۳ و ۱۸ غرب کابل دیدار کرده و درباره گستردگی بیماری و وضعیت مبتلایان اطلاعات جمعآوری کرده است.
منابع محلی گفتهاند تشکیل این هیئت پس از درخواست شماری از بزرگان شیعیان و ساکنان دشت برچی صورت گرفته است. وزارت بهداشت طالبان تاکنون جزئیات رسمی درباره ترکیب هیئت یا نتیجه بررسیهای آن منتشر نکرده است.
از چند روز پیش صدها نفر در بخشهایی از دشت برچی، بهویژه شهرک ولیعصر، قلعهنو و بخشهایی از شهرک عرفانی، با علائمی مانند اسهال شدید، استفراغ، تب، سردرد و درد شکمی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند. برخی منابع از مشاهده اسهال خونی در شماری از بیماران نیز خبر دادهاند. کودکان و سالمندان از گروههایی هستند که بیشترین موارد بیماری در میان آنان گزارش شده است.
همزمان، محمدحسن غیاثی، معاون سیاستگذاری و توسعه وزارت بهداشت طالبان، با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و بنیاد آقاخان درباره شیوع بیماریهای اسهالی در دشت برچی نشست برگزار کرده است.
وزارت بهداشت اعلام کرده است که در این نشست، مسئولان بخشهای درمان، پیشگیری و پایش بیماریها نیز حضور داشتهاند و درباره هماهنگی برای درمان بیماران و جلوگیری از گسترش بیماری گفتوگو شده است.
احتمال آلودگی آب؛ هنوز تأیید نشده است
شماری از خانوادههای ساکن غرب کابل گفتهاند اعضای خانواده آنان پس از استفاده از آب تانکرهای سیار بیمار شدهاند. گزارشهایی نیز درباره احتمال آلودگی آب و ابتلا به عفونتهای انگلی منتشر شده است، اما تاکنون هیچ نهاد رسمی نتیجه آزمایش آب یا تشخیص قطعی عامل بیماری را اعلام نکرده است.
بحران در شرایطی رخ داده که بسیاری از خانوادههای غرب کابل به دلیل کمبود آب شبکهای، بخشی از نیاز روزانه خود را از تانکرهای سیار تأمین میکنند؛ مسئلهای که در صورت نبود کنترل بهداشتی کافی میتواند خطر شیوع بیماریهای منتقله از آب را افزایش دهد.
با ادامه افزایش مراجعه بیماران، ساکنان دشت برچی خواستار آزمایش فوری منابع آب، تانکرهای توزیعکننده، انتشار شفاف نتایج بررسیها و تقویت امکانات مراکز درمانی شدهاند.
تا عصر سهشنبه، سوم شهریور، آمار رسمی و نهایی از شمار مبتلایان و علت قطعی این بیماری منتشر نشده است.
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