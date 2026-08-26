به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین علی خلیلپور در تفسیر پیش از ظهر امروز در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) با تبیین آیاتی از سوره مبارکه شرح، ویژگیهای پیامبر اکرم(ص) و جایگاه شرح صدر در سیره آن حضرت را تشریح کرد و صبر، تحمل مشکلات و آمادگی برای مرگ را از درسهای مهم این سوره برای مؤمنان دانست.
خلیلپور با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: حضرت محمد مصطفی(ص) شخصیتی بسیار تأثیرگذار در تاریخ بشریت است و درباره ویژگیها، خصوصیات و سیره آن حضرت کتابهای متعددی نوشته شده است.
وی افزود: در قرآن کریم نیز ویژگیهای متعددی از پیامبر اکرم(ص) بیان شده و یکی از سورههایی که به ویژگی خاص آن حضرت توجه دارد، سوره مبارکه «شرح» است که خداوند در ابتدای آن با بیان «أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ» از شرح صدر و گشایش سینه پیامبر سخن میگوید.
این سخنران با اشاره به سختیها و آزارهایی که پیامبر اکرم(ص) در مسیر تبلیغ دین متحمل شد، خاطرنشان کرد: مشکلات سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین آزارهای فراوان دشمنان، بخشی از سختیهای دوران رسالت پیامبر بود، اما آن حضرت در برابر این مشکلات صبر و تحمل کرد و حتی برای دشمنان خود دعا میکرد.
پیامبر اکرم(ص) مظهر رحمت برای جهانیان است
خلیلپور با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) مظهر رحمت الهی بود، گفت: خداوند در قرآن میفرماید «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمین»؛ پیامبر برای رحمت جهانیان مبعوث شد و حتی در برابر کسانی که او را آزار میدادند، روحیه رحمت و گذشت داشت.
او ادامه داد: خداوند در ادامه سوره شرح میفرماید «وَوَضَعنا عَنکَ وِزرَکَ»؛ «وِزر» به معنای بار سنگین است و این تعبیر نشان میدهد که پیامبر اکرم(ص) بار سنگین رسالت و مشکلات فراوانی را بر دوش داشت.
خلیلپور تصریح کرد: انسان در زندگی با مشکلات و سختیهای مختلفی روبهرو میشود و باید ظرفیت خود را برای مواجهه با این مشکلات افزایش دهد. امیرالمؤمنین(ع) نیز در سخنی درباره دلهای انسانها، بهترین قلب را قلبی میداند که ظرفیت بیشتری برای تحمل داشته باشد.
صبر و تحمل پیامبر(ص) زمینهساز رفعت نام ایشان بود
استاد حوزه علمیه با اشاره به آیه «وَرَفَعنا لَکَ ذِکرَکَ» بیان کرد: خداوند پس از بیان سختیها و بار سنگین رسالت، از رفعت و بلندی نام پیامبر سخن میگوید؛ چراکه آن حضرت در برابر مشکلات صبر و استقامت کرد.
وی افزود: دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاشهای فراوانی برای از بین بردن نام پیامبر اکرم(ص) انجام دادهاند، اما نتوانستهاند این نام را از بین ببرند؛ زیرا نامی که خداوند آن را رفعت بخشیده است، با اقدامات دشمنان از میان نخواهد رفت.
خلیلپور با اشاره به اینکه دنیا محل آزمون و همراه با سختی است، خاطرنشان کرد: انسان باید بداند که زندگی دنیوی با مشکلات و بلاها همراه است و نباید با نخستین سختیها ظرفیت خود را از دست بدهد یا زندگی را بر خود دشوار کند.
آمادگی برای مرگ، نشانهای از شرح صدر
وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره نشانههای شرح صدر گفت: یکی از نشانههای شرح صدر، آمادگی برای مرگ پیش از فرا رسیدن آن است؛ انسان باید پیش از آنکه فرصت زندگی به پایان برسد، خود را برای ملاقات با خداوند آماده کند.
این سخنران در پایان تأکید کرد: باید از آیات قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) درس صبر، تحمل، افزایش ظرفیت و آمادگی برای آخرت را بیاموزیم و تلاش کنیم در مسیر تربیت الهی، از پیروان واقعی پیامبر اکرم(ص) باشیم.
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