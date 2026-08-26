وحدت در جمهوری اسلامی ایران از حرف تا عمل

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا | اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مفهوم ریشه در اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) دارد و با تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تداوم یافته و در عرصه‌های مختلف به منصۀ ظهور رسیده است.

معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران با نام‌گذاری ایام ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به عنوان «هفته وحدت»، در حقیقت توطئه دیرینه دشمنان دین اسلام برای ایجاد تفرقه میان امت اسلام را خنثی و چشم و قلب مسلمانان جهان را به سوی یک هدف استراتژیک هدایت نمودند.

وحدت در اندیشه امامین انقلاب

از نگاه امام خمینی (ره)، وحدت یک اصل حیاتی برای حفظ کیان اسلام و مسلمانان بود. ایشان هرگونه طرح اختلاف را توطئۀ دشمنان اسلام دانسته و بر برادری همۀ فرق اسلامی تأکید داشتند. امام خمینی (ره) در یکی از پیام‌های خود یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی صراحتاً اعلام کردند: «ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان‌ها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می‌خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیۀ شیعه و سنی اصلاً در کار نیست، ما همه با هم برادریم.» ایشان همچنین در پیامی به مردم کردستان، ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی را جنایت دانسته و تأکید کردند که در جمهوری اسلامی، همۀ برادران سنی و شیعه در کنار هم و از حقوق مساوی برخوردارند.

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز همواره بر حفظ وحدت به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر تأکید کرده‌اند. ایشان با اشاره به نقش دشمنان در ایجاد اختلاف، فرموده‌اند که دشمن در پی ایجاد بی‌اعتمادی و تفرقه برای از بین بردن امنیت ملی است. ایشان وحدت را به معنای کنار گذاشتن اختلافات مذهبی، سیاسی و قومی در مسائل اساسی کشور دانسته و بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌انگیز تأکید کرده‌اند. ایشان در سخنرانی‌های مختلف به خطرات اختلاف، بیاناتی صریح و هشدارآمیز برای مسئولان و مردم داشته و از آن به‌عنوان خواست دشمن برای تضعیف نظام اسلامی یاد کرده‌اند.

دشمنان اسلام از دیرباز با سیاست تفرقه افکنی تلاش نموده اند حکومت ها و امت های اسلامی را در مقابل یکدیگر قرار دهند تا بتوانند از این طریق منابع عظیم جهان اسلام را به غارت برند.

در حال حاضر نیز مستکبران جهانی به خصوص آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی با ایجاد فتنه‌های مختلف و جنگ های نیابتی در منطقه خاورمیانه و میان امت‌های اسلامی سعی می کنند بر پیکره دنیای اسلام ضربات مهلک وارد سازند که در بسیاری از موارد نیز موفق عمل کرده اند؛ به همین خاطر وحدت میان مسلمانان نه یک تاکتیک ظاهری و موقتی بلکه یک ضرورت عینی؛ راهبردی برای ایجاد عزت و امنیت در دنیای اسلام است.

آقای شهید ایران مکررا تأکید کرده اند که وحدت یک اصل استراتژیک و سپری فولادین در برابر دشمنان است و تجارب سال های اخیر به خصوص بعد از جنایات مکرر رژیم صهیونیستی علیه کودکان مظلوم غزه و کشتار مردم بی دفاع فلسطین نشان دهنده اهمیت وحدت است چرا که همین وحدت و یکصدا بودن باعث شد افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج شود.

اگر امت های اسلامی با همدیگر وحدت داشته باشند توطئه های دشمنان علیه دین اسلام خنثی می شود و هر جا این وحدت ظهور و بروز بیشتری داشته است ایستادگی امت اسلام نیز نمود بیشتری داشته است.

هیچگاه وحدت میان مسلمانان جهان به معنای چشم پوشی و کوتاه آمدن از عقائد مذهبی نیست؛ بلکه به معنای ایستادگی بر اصول و مشترکات مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه های دشمنان در خصوص مسائل اختلافی است.

وحدت شیعیان و اهل سنت همواره یک خواب آشفته برای دشمنان دین است چرا که اگر شیعه و سنی در جهان اسلام در کنار همدیگر باشند و وحدت واقعی را سرلوحه خود قرار دهند هیچ دشمنی نمی تواند آن ها را به زانو در آورد.



باورمندی به وحدت رمز اقتدار، تضمین کننده آینده روشن جهان اسلام و خنثی کننده تمام نقشه های دشمنان است؛ چرا که دشمنان دین اسلام نه دلشان برای اهل سنت می سوزد و نه طرفدار مکتب تشیع هستند بلکه آن ها با اصل اسلام مشکل دارند و هدف نهایی آن ها اسلام هراسی است اما تلاش می کنند در ظاهر خود را طرفدار اسلام نشان داده و با ایجاد اختلاف اهداف خود را دنبال کنند که متاسفانه برخی حاکمان کشورهای اسلامی نیز در این دام گرفتار شده و چشم خود را به جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی بسته اند.

جمهوری اسلامی ایران، با الهام از این رهنمودها، در عرصه‌های مختلف عملاً گام‌های مهمی در جهت تحقق وحدت برداشته است و عملکردش طی نزدیک به نیم قرن نشان می دهد که ایران اسلامی به معنای واقعی کلمه به مسئله وحدت تاکید دارد و پرچمدار این مسئله در جهان اسلام است و بارها ثابت نموده است اگر مستکبران عالم در حق هر مسلمانی با هر مذهبی جنایت کنند با تمام توان به یاری مسلمانان مظلوم خواهد شتافت و از آرمان های اسلامی خود دست برنخواهد داشت.

اصل وحدت مراتب و درجات مختلفی دارد که پرهیز از تخاصم و جنگ طلبی پایین ترین سطح آن است؛ به این معنی که امت‌های اسلامی نه تنها باید از صف آرایی در مقابل هم پرهیز کرده و مشکلات خود را به روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل کنند؛ بلکه باید در مقابل دشمن واحد اسلام و مسلمین از همدیگر دفاع کنند و اجازه ندهند دشمن از خاکشان علیه کشور اسلامی دیگر استفاده کند؛ اما متاسفانه در جنگ رمضان مشاهده شد برخی از حاکمان اسلامی منطقه نه تنها حملات آمریکا و اسرائیل علیه مردم مظلوم ایران را محکوم نکردند بلکه امکانات و خاک کشورشان را در اختیار دشمنان قرار دادند.

مرتبه دیگر وحدت، اتحاد همه جانبه در برابر دشمن مشترک است و باید به مرحله ای برسند که با همدیگر در برابر حملات دشمنان دفاع کنند نه اینکه به دشمنانی که مسلمانان را به قتل می رسانند کمک کنند.

درجه متعالی و عالی وحدت، هم گرایی و هم افزایی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی در دنیا است که کشورهای اسلامی باید با همدیگر و در کنار همدیگر به این مرحله برسند به همین خاطر هفته وحدت که از سوی امام خیمنی(ره) پایه گذاری شده است در حقیقت تکمیل خط سیر یک تمدن انسان ساز در جهان اسلام است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همۀ اقوام و مذاهب از حقوق مساوی برخوردارند. این اصل در عمل نیز به رسمیت شناخته شده است. اهل سنت ایران، از جمله برادران اهل سنت در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و دیگر مناطق، از آزادی کامل در انجام مناسک مذهبی خود برخوردارند و مساجد و مدارس دینی ایشان فعال است. این امر نشانۀ عینی‌تبخشی به فرمودۀ امام (ره) است که در جمهوری اسلامی، همۀ برادران در حقوق مساوی هستند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر تقریب مذاهب اسلامی و حمایت از امت اسلامی فارغ از گرایش‌های مذهبی استوار بوده است. ایران با طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها و حمایت از جریان‌های بیداری اسلامی، همواره بر اشتراکات فراتر از اختلافات مذهبی تأکید داشته است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند که دعوت جمهوری اسلامی به این نیست که شیعیان یا سنیان از مذهب خود دست بکشند، بلکه هدف، اتحاد در مقابل دشمنان مشترک اسلام است. این سیاست در حمایت از ملت‌های مسلمان منطقه نظیر فلسطین، و نیز در مواضع اصولی در قبال بحران‌های جهان اسلام، به‌وضوح دیده می‌شود.

در یک جمع‌بندی، وحدت در جمهوری اسلامی ایران، از یک اصل راهبردی در گفتار رهبران انقلاب فراتر رفته و به‌عنوان یک رویۀ عملی در قانون‌گذاری، سیاست داخلی و خارجی تثبیت شده است. این رویکرد، که بر پایۀ برادری دینی و پرهیز از اختلاف‌افکنی استوار است، از سوی نظام اسلامی به‌عنوان یک ضرورت حیاتی برای حفظ امنیت، استقلال و عزت جامعۀ اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان دنبال می‌شود.

سجاد سلیمی

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