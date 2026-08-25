به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین پیش نشست همایش علمی بین المللی «آیت الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره؛ نسابه قرن» با موضوع «غدیر-امت واحده، ذریه نبوی، مقاومت» برگزار میشود.
ارائه دهنده این نشست آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام است و دبیری علمی نشست بر عهده حجت الاسلام دکتر حجت اله بیات، میباشد.
زمان نشست در روز چهارشنبه ۴شهریور، ساعت ۹ صبح در مجمع جهانی بیت علیهم السلام به آدرس قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه ۶ است.
علاقه مندان برای شرکت در نشست می توانند به شماره ۰۹۹۰۱۱۲۴۰۲۶ پیام ارسال فرمایند.
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