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جشن میلاد پیامبر رحمت و مهربانی در تهران برگزار می‌شود

۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶
کد مطلب: 1857055
جشن میلاد پیامبر رحمت و مهربانی در تهران برگزار می‌شود

جشن میلاد رسول اکرم(ص) به همت بنیاد بین‌المللی صلوات در شهر تهران، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جشن میلاد حضرت محمد مصطفیٰ(ص)، پیامبر رحمت و مهربانی شنبه ۷ شهریورماه با حضور جمعی از چهره‌های دینی و فرهنگی کشور در تهران برگزار می‌شود.

این مراسم به همت بنیاد بین‌المللی صلوات از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ در تهران برگزار خواهد شد. در این مراسم محسن آزادی اجرای برنامه را بر عهده دارد و استاد مهدی فروغی به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین استاد شجاعی به عنوان سخنران و حاج سید مهدی میرداماد به عنوان مداح اهل‌بیت(ع) در این برنامه حضور خواهند داشت.

پویا بیاتی به عنوان خواننده و حامد عسگری به عنوان شاعر از دیگر مهمانان این مراسم هستند و گروه سرود نجم‌الثاقب نیز به اجرای برنامه خواهد پرداخت. اجرای زنده گروه کر سازمان صدا و سیما و اجرای ویژه‌برنامه پرفورمنس «وارثان زمین» از دیگر بخش‌های این جشن اعلام شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده در حاشیه این مراسم غرفه‌های متنوع فرهنگی، معارفی و سرگرمی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان نیز برپا خواهد شد. همچنین قرعه‌کشی و اهدای جوایز معنوی از جمله سفر زیارتی کربلای معلی و مشهد مقدس از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

جشن میلاد پیامبر رحمت و مهربانی در تهران برگزار می‌شود

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نظرات

  • محمد ممتازامیری IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
    برنامه ای بسیار عالی است دست دست اندرکاران درد نکنه توفيق داشته باشم به اتفاق خانواده شرکت خواهم کرد.
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  • نیلوفر IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
    صلوات برای سلامتی بجه هام
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  • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
    خوب است اجرا شود
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  • زهرا IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
    بسیار عالی
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  • آرش دانایی نژاد IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
    ؟؟؟
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  • محبوبه مهدوی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
    جشن میلاد پیامبر اعظم خیلی با شکوه برگزار شد. الهی برگزار کنندگان این جشن مورد عنایت خاص ایشون باشند.
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