به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جشن میلاد حضرت محمد مصطفیٰ(ص)، پیامبر رحمت و مهربانی شنبه ۷ شهریورماه با حضور جمعی از چهرههای دینی و فرهنگی کشور در تهران برگزار میشود.
این مراسم به همت بنیاد بینالمللی صلوات از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ در تهران برگزار خواهد شد. در این مراسم محسن آزادی اجرای برنامه را بر عهده دارد و استاد مهدی فروغی به تلاوت قرآن کریم میپردازد. همچنین حجتالاسلام والمسلمین استاد شجاعی به عنوان سخنران و حاج سید مهدی میرداماد به عنوان مداح اهلبیت(ع) در این برنامه حضور خواهند داشت.
پویا بیاتی به عنوان خواننده و حامد عسگری به عنوان شاعر از دیگر مهمانان این مراسم هستند و گروه سرود نجمالثاقب نیز به اجرای برنامه خواهد پرداخت. اجرای زنده گروه کر سازمان صدا و سیما و اجرای ویژهبرنامه پرفورمنس «وارثان زمین» از دیگر بخشهای این جشن اعلام شده است.
بر اساس برنامه اعلامشده در حاشیه این مراسم غرفههای متنوع فرهنگی، معارفی و سرگرمی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان نیز برپا خواهد شد. همچنین قرعهکشی و اهدای جوایز معنوی از جمله سفر زیارتی کربلای معلی و مشهد مقدس از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
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