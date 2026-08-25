به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست تعاملی معاون اجرایی رئیس‌جمهور با جمعی از فضلا و صاحب‌نظران حوزه علمیه ، دکتر محمد جعفر قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت انسجام ملی، پیروزی‌های ایران را مدیون محوریت رهبری و هم‌افزایی نیروهای نظامی و اجرایی و مردمی دانست.

دکتر قائم‌پناه در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت برگزار شد، ضمن اشاره به تلاش‌های دولت برای بهره‌گیری از نخبگان در سطوح مدیریتی، اظهار داشت: «بزرگترین دغدغه ما پیشگیری از ایجاد هرگونه شکاف در حاکمیت است. تفاوت دیدگاه‌ها طبیعی است، اما نباید اجازه داد این تفاوت‌ها به شکاف تبدیل شود.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در مورد تفاهم‌نامه‌های اخیر و سیاست‌های خارجی افزود: «تمامی اقدامات دولت، از جمله امضای تفاهم‌نامه‌ها، با اجازه و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری صورت گرفته است. ما معتقدیم نباید هیچ‌گاه جلوتر یا عقب‌تر از رهبری حرکت کنیم.»

وی همچنین در بخشی از سخنان خود به موضوعات جاری دولت و چالش‌های رسانه‌ای پرداخت و تأکید کرد که دولت در حال حرکت به سمت «تولید محتوای فعال» است تا دستاوردهای مثبت اجرایی به درستی به اطلاع مردم برسد. وی در پایان اظهار داشت علیرغم تنوع نگاه موجود در اعضای دولت همگی بر همگرایی و هماهنگی در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری تاکید دارند و بر خوردار از روحیه انقلابی و وطن پرستی هستند و اهدف نهایی را خدمت به ایران عزیز و حفظ منافع ملی دانست.

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