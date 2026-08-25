اتحاد اسلامی، چیستی و مبانی!

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
سنگبنای جامعه، همگرایی و اتفاق میباشد و هیچگاه تفرق و پراکندگی، مصلحت و مصالح هیچ بنا و بنیان اجتماعی نبوده است و هیچ مکتب و دیانتی بیوفاق و همدلی قوام و دوام نیاورد. چنانکه امیرمؤمنان علیهالسلام میفرمایند: «از چنددستگی در دین حذر کنید، که همبستگی و وحدت در راه حق، گرچه کراهت داشته باشید، از پراکندگی در راه باطل، گرچه مورد علاقه شما باشد، بهتر است؛ زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آیندگان، چیزی را به تفرقه عطا نفرموده است»۱
این یک امر عقلانی و مؤید به سیره عقلا و آرای حکما و از فرامین ادیان و شریعت اسلامی است. چنانکه قرآن حکیم میفرماید: "واعتصموا بحبلالله ولاتفرقوا"۲
قائد عظیمالشأن شهید برهمین اساس، اولاً، وحدت را مصلحت الزامی میشمرد و میفرماید: "امروز مانند همیشه و بیش از همیشه، مصلحت الزامی امت اسلامی در وحدت است."۳
بیتردید حفظ اسلام،کیان، عزت و اقتدار مسلماناندر سایه اتحاد مسلمانان تأمین میشود. چون بدون وحدت به بیان قرآن قوت و اقتداری برای جامعه مسلمانان برجای نمیماند و باعث سلطه اجانب بر مسلمین میشود.
ثانیاً، معتقد است،" وحدت یک اصل از اصول اسلامی است."۴ و این اصل برگرفته از فرامین قرآنی و آموزههای اسلامی است. و "سرچشمه آن توحید است"۵ چنانکه پیامبر خاتمصلوات اللهو سلامهعلیه فرمودند: «ای مردم با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است و هرگز متفرق نشوید»۶
ثالثاً، قائد شهید وحدت را یک امر قرآنی میداند و میفرماید: "وحدت یک امر قرآنی است."۷ از اینرو به کرّات به آیات کریمه بر اتحاد تمسک جسته و بدان استدلال کرد و فرمود: "اتحاد مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است"۸ لذا بر این منهج به عنوان یکفقیه روشناندیش، به بررسی آیات در این حوزه میپردازد و "اتحاد امت اسلامی را اوجب واجبات"۸ و اختلاف افکنی را گناه بزرگ میداند."۹
چنانکه میفرماید: "قرآن دستور داده: واعتصموا بحبلالله جمیعاً و لاتفرّقوا" و استدلال میکند که "این امر است. چرا ما این را به یک امر اخلاقی تبدیل میکنیم؟ این یک دستور است، یک حکم است که باید بر طبق این عمل کرد."۱۰ و همچنین به آیات آخر سوره انفال استدلال میکند و میفرماید: "در آخر سوره مبارک انفال، آنجایی که بحث ولایت مؤمنین با یکدیگر است، [ میفرماید] اولئک بعضهم اولیاء بعض،... مؤمنین اولیای یکدیگرند و با همپیوند ولایتی دارند، پس این یک تکلیف است به زبان اِخبار، اما در واقع انشا است و معناش این است که مؤمن بایستی با مؤمن پیوند ولایتی داشته باشد، مال هر جای دنیای اسلام که هست، باشد، این وحدتی که میگوییم این است."۱۱
همچنین به آیه ۱۰ سوره حجرات و آیات متعدد دیگر بر وجوب وحدت اسلامی و حرمت تفرقه استدلالمیکندو نتیجهمیگیرد : "اتحاد مسلمانان یک فریضه قطعی قرآنی است. این یک چیز دلبخواه نیست، این را به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم."۱۲
چهارچوب وحدت امت اسلامی را آیه شریفه"اشداء علیالکفار و رحماءُ بینهم معرفی میکند و وظیفه شان را "و لاترکنوا الیالذین ظلموا" و "فقاتلوا ایمهالکفر" میداند.۱۳
و گاه در مقام یک اندیشمند اجتماعی و سیاسی اسلامی با نگاه ژرف به ضرورتها و پیآمدهای اتحاد و اختلاف پرداخته و در این مقام به تجارب بشری، منافع و مضار اتحاد و تفرقه پرداخته و میفرماید: "همافزایی مسلمانان لازم است؛ اگر مسلمانان متحد باشند، هم افزایی میکنند و همه قوی میشوند."۱۴و در دیدگاه ایشان، "وحدت؛ یعنی ملت و امتاسلام باید هماهنگ، یکنواخت و همصدا باشند. و آن را مایه هم افزایی مسلمانان میداند."۱۵
و درسطح حکومتها همکاری و منازعهنکردن باهم بیانمیدارد۱۶
در نظر امام شهید، اتحاد میان مسلمانان به معنی نزدیک شدن فرقههای اسلامی به یکدیگر، با حفظ کیان و ماهیت آنها است و این به معنی تحفّظ بر اصول مشترک و آزاد گذاردن و معذور داشتن هر فرقه در فروع خاصه خود آن است. به رسمیت شناختن این واقعیت که جهان اسلام متشکل از فرق، طوایف و مذاهب مختلف است، پیشنیاز اتحاد است، لذا فرمود: "ما در عالم وحدت امت اسلامی هیچ اصراری نداریم که یک فرقه عقائد یک فرقه دیگر را حتماً قبول کنند؛ نه، وحدت به معنای این نیست. وحدت به معنای این است که با عقائد مختلف، شعب مختلف، مشترکات را بگیرند، موارد محل اختلاف را وسیلهی برادرکشی و جنگ و دشمنی قرار ندهند؛ مسئله وحدت این است.۱۷
حمید احمدی
۱۴۰۵/۶/۳
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۱-نهجالبلاغه،خطبه۱۷۶
۲-آلعمران،۱۰۳
۳-ازبیاناتدر۱۳۹۹/۵/۷
۴-همان،۱۴۰۳/۶/۲۶
۵-همان،۱۳۹۵/۴/۱۶
۶-کنزالعمال،ج۱،ص۲۰۶
۷-ازبیاناتدر۱۴۰۳/۶/۲۶
۸-همان،۱۴۰۰/۸/۲
۹- همان،۱۳۹۶/۵/۸
۱۰- همان،۱۴۰۳/۶/۲۶
۱۱-همان،۹۷/۲/۲۶
۱۲-همان،۱۴۰۰/۸/۲
۱۳-همان،۱۳۹۹/۵/۷
۱۴-همان
۱۴-همان
۱۵-همان،۱۳۹۶/۴/۵
۱۶-همان،۱۴۰۲/۲/۲
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