به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ نزار آمیدی رئیس جمهور عراق در مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر(ص) الگویی در تعامل با مردم بود؛ به آنان نزدیک، نسبت به آنها مهربان و با آنان اهل تسامح بود. سیره ایشان بر احترام به انسان، بزرگداشت عدالت، حفظ حقوق و گسترش صلح استوار بود.
رئیسجمهور عراق ادامه داد: ما باید این ارزشها را در زندگی روزمره، نحوه تعامل با یکدیگر و نگاه خود به اختلافات حاضر کنیم؛ زیرا جامعهای که در آن رحمت و احترام حاکم باشد و کرامت انسان حفظ شود، توان بیشتری برای ساختن و پیشرفت خواهد داشت.
آمیدی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت وحدت ملی، نهادینه کردن فرهنگ همزیستی و تسامح و دوری از هر چیزی که میان فرزندان یک کشور تفرقه ایجاد میکند، نیاز داریم. تنوع موجود در جامعه ما منبع قدرت و غنای آن است و عراق برای همه فرزندان خود، با قومیتها، ادیان، مذاهب و گرایشهای مختلف، گنجایش دارد.
وی در ادامه گفت: منطقه ما امروز با چالشهای بزرگی روبهروست و تداوم بحرانها و درگیریها به نفع ملتهای منطقه نیست، بلکه بر رنجهای آنان میافزاید و فرصتهای توسعه و ثبات را به تأخیر میاندازد.
وی افزود: مسئولیت ماست که برای عبور از این چالشها در کنار یکدیگر تلاش کنیم، از مسیر گفتوگو و تفاهم حمایت و منطق تشدید تنش را رد کنیم؛ زیرا صلح تنها مسیری است که از طریق آن میتوان از ملتهای خود محافظت کرد و درهای آینده را به روی آنان گشود.
رئیسجمهور عراق در پایان تأکید کرد: عراق همچنان از هر تلاشی که به تحکیم امنیت و صلح کمک کند، حمایت خواهد کرد، برای تقویت روابط خود با کشورهای برادر و همسایه اهتمام خواهد داشت و در راستای ایجاد منطقهای باثبات تلاش میکند؛ منطقهای که ملتهای آن از امنیت، توسعه و شکوفایی برخوردار باشند.
........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما