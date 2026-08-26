به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به لفاظیهای اخیر اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا پاسخ داد و تاکید کرد که نمایش مضحکت، «روز پیروزی» نبود؛ «روز دلقک» بود!
اسکات بسنت که پیشتر ادعا کرده بود تحریمهای جدید علیه ایران مانند «عملیات نورماندی (D-Day)» کوبنده و سرنوشتساز خواهد بود، در نشست خبری، وقتی با پرسش خبرنگاری درباره توخالیبودن این ادعا مواجه شد، دستپاچه پاسخ داد: مگر من میخواهم اقتصاد جهان را منفجر کنم؟!
قالیباف در واکنش به این عقبنشینی آشکار و تناقضگویی در شبکه ایکس نوشت: این برنامه اصلاً شبیه عملیات نورماندی نبود؛ یک استندآپ مضحک در کلاب شبانه بود که در آن حتی دیالوگهای طنز خودت را هم فراموش کردی!
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما