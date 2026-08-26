به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، اظهارات وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر، ایتامار بن‌گویر، درباره نوار غزه را غیرقابل‌قبول دانست.

انور العنونی در نشست خبری در بروکسل تصریح کرد که اتحادیه اروپا در حال حاضر بررسی اعمال تحریم‌های اروپایی علیه ایتامار بن گویر را در دستورکار دارد.

العنونی افزود: «ما اظهارات وزیر اسرائیلی، بن‌گویر، درباره غزه را به‌طور قاطع و بدون هیچ ابهامی محکوم کرده‌ایم. کابینه اسرائیل موظف است به چنین لفاظی‌هایی که از سوی وزیرش مطرح می‌شود، پایان دهد. استفاده از چنین تعابیر تند و تحریک‌آمیزی غیرقابل‌قبول است و نباید بدون مجازات باقی بماند.»

این سخنگو در ادامه تأکید کرد: «همچنین می‌خواهم یادآوری کنم که شورای اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال بررسی پیشنهادی برای گنجاندن نام بن‌گویر در فهرست تحریم‌ها، در چارچوب نظام تحریم‌های جهانی علیه ناقضان حقوق بشر است.»

در اواسط اوت ۲۰۲۶، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اظهار داشت که ارتش اسرائیل باید «ترورهای هدفمند» را در نوار غزه اجرا کند که منجر به گرفتن جان ۳۰ تا ۴۰ نفر در هر شب شود.

بن‌گویر تأکید کرد که اهداف نباید تنها به کسانی که تهدید فوری محسوب می‌شوند، محدود گردد. طبق اظهارات وی، «افرادی در نوار غزه هستند که لیاقت زندگی ندارند و نباید زندگی کنند؛ آن‌ها حتی انسان هم نیستند.»

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