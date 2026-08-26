قسد منحل شد/ دیدار مظلوم عبدی با الجولانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه از انحلال قسد و اداره خودمختار کُرد و تمامی تشکیلات نظامی و غیرنظامی وابسته به آن خبر داد.

به گزارش الجزیره، وی اعلام کرد که ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه به پایان رسیده و به عنوان یک نیروی نظامی مستقل منحل شده است.

پیشتر شفق نیوز خبر داد که احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه امروز سه شنبه در دمشق با مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) دیدار داشته است.

طبق این گزارش رئیس دوره انتقالی سوریه و مظلوم عبدی در کاخ الشعب دمشق دیدار و درباره شماری از پرونده‌های مرتبط به ادغام قسد در نهادهای کشور سوریه و اقدامات مربوط به مرحله آتی رایزنی کردند.

همچنین در این دیدار شماری از پرونده‌های مرتبط به ادغام قسد در نهادهای کشور سوریه و اقدامات مربوط به مرحله آتی که موجب تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات می‌شود مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار با حضور اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه و زیاد العایش استاندار دیر الزور انجام شد.

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