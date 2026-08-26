اذعان به ضربات سنگین و میلیارددلاری؛ حملات ایران چگونه توان اطلاعاتی و نظامی آمریکا در منطقه را هدف گرفت؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه آمریکایی NBC News در گزارشی تازه اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ اخیر، خسارت‌های سنگینی به تأسیسات اطلاعاتی و تجهیزات نظارتی آمریکا در غرب آسیا وارد کرده است؛ خسارت‌هایی که به گفته منابع مطلع این شبکه، ارزش آنها به میلیاردها دلار می‌رسد.

NBC News به نقل از چهار منبع مطلع گزارش داد که برخی ساختمان‌ها و تجهیزات مورد استفاده نهادهای اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی این کشور(سیا)، در حملات ایران آسیب دیده‌اند. بر اساس این گزارش، شدت خسارت‌ها مقام‌های آمریکایی را به بازنگری در نحوه حفاظت از تأسیسات حساس اطلاعاتی واداشته است.

این گزارش در حالی منتشر شده که شواهد و گزارش‌های دیگری نیز از خسارت قابل توجه به تجهیزات نظامی آمریکا حکایت دارد.

روزنامه واشنگتن‌پست ۱۳ اوت گزارش داد ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران حدود ۴۵ فروند پهپاد MQ-9 Reaper را از دست داده است؛ رقمی که حدود یک‌چهارم ناوگان این پهپادها را شامل می‌شود. ارزش هر فروند ریپر، با توجه به تجهیزات و تسلیحات آن، تا حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب، ارزش پهپادهای از دست‌رفته به تنهایی می‌تواند از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد.

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ریپرها از مهم‌ترین ابزارهای ارتش آمریکا برای شناسایی، مراقبت و عملیات رزمی در منطقه محسوب می‌شوند و از دست رفتن بخش قابل توجهی از این ناوگان، فشار مضاعفی بر توان اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا وارد می‌کند.

واشنگتن‌پست در گزارشی دیگر که بر پایه بررسی تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده، ابعاد خسارت به پایگاه‌های آمریکا را گسترده‌تر توصیف کرد. این روزنامه اعلام کرد حملات ایران دست‌کم ۲۲۸ سازه و قطعه تجهیزات نظامی آمریکا در ۱۵ پایگاه در منطقه را تخریب یا آسیب‌دیده کرده است. در میان اهداف آسیب‌دیده، آشیانه‌های هواپیما، ساختمان‌ها، تجهیزات ارتباطی، رادارها، سامانه‌های پدافندی و دیگر تجهیزات نظامی دیده می‌شود.

این روزنامه همچنین گزارش داده است که ارتش آمریکا در هفته‌های نخست جنگ، حجم قابل توجهی از ذخایر موشکی خود را مصرف کرده است؛ از جمله بیش از ۸۵۰ موشک کروز تاماهاوک و بیش از هزار موشک رهگیر پاتریوت و تاد. این میزان مصرف، نگرانی‌هایی را درباره توان آمریکا برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی خود ایجاد کرده است.

در مجموع، گزارش NBC درباره خسارت میلیارددلاری به مراکز اطلاعاتی آمریکا، در کنار گزارش‌های واشنگتن‌پست درباره نابودی ده‌ها پهپاد پیشرفته، آسیب به صدها سازه و تجهیزات نظامی و مصرف گسترده ذخایر موشکی، تصویری از هزینه سنگین جنگ برای ارتش آمریکا ارائه می‌دهد.

البته باید میان این گزارش‌ها تفاوت قائل شد؛ برآورد میلیارددلاری NBC بر اساس اظهارات منابع مطلع و ناشناس است، در حالی که گزارش واشنگتن‌پست درباره خسارت پایگاه‌ها بر بررسی تصاویر ماهواره‌ای و درباره پهپادهای ریپر بر داده‌های مربوط به تلفات نظامی آمریکا استوار است. با این حال، کنار هم قرار گرفتن این شواهد نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به توان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه، بسیار فراتر از آسیب به چند تأسیسات محدود بوده است.

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