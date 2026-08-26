حمید و سعید نجفی اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حمید و سعید نجفی، اعضای خشن و اصلی باند سرقت مسلحانه که با ارتکاب ده‌ها فقره سرقت مسلحانه، تیراندازی به مأموران، فراری دادن همدستان و تهدید شاکیان در چند استان کشور اقدام به ایجاد رعب و وحشت می‌کردند، پس از طی مراحل قانونی رسیدگی قضایی و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند.

متن اطلاعیه قوه قضاییه بدین شرح است: سال‌ها سرقت مسلحانه، تیراندازی به مأموران، فراری دادن همدستان، حمله مسلحانه به بیمارستان و قدرت‌نمایی با سلاح در فضای مجازی؛ این بخشی از کارنامه باند برادران نجفی بود که سرانجام با دستگیری اعضای اصلی، رسیدگی قضایی و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، به پایان رسید و حمید و سعید نجفی، دو عضو اصلی این باند، پس از طی تشریفات قانونی به دار مجازات آویخته شدند.

حمید، سعید و یونس نجفی، فرزندان اسدالله، اعضای اصلی یک باند حرفه‌ای و خشن سرقت مسلحانه بودند که به همراه همدستان خود، طی سال‌های متمادی در تهران و شهرهایی از جمله کرج، قم، مشهد، کوهدشت و مناطقی از استان‌های مازندران و اصفهان، اقدام به سرقت‌های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت می‌کردند.

اعضای این باند با شناسایی منازل، در فرصتی مناسب اقدام به تخریب در و ورود به ساختمان کرده و پس از ورود، اموال باارزش شهروندان از جمله طلا، جواهرات و وجوه نقد را به سرقت می‌بردند.

اما فعالیت آنها به سرقت ختم نمی‌شد؛ سلاح گرم بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت این باند بود و اعضای آن در موارد متعددی هنگام مواجهه با مأموران پلیس، به سمت آنها تیراندازی می‌کردند.

یکی از شگردهای برادران نجفی برای ایجاد رعب و وحشت، قدرت‌نمایی در فضای مجازی بود

اعضای این باند چندین صفحه در فضای مجازی راه‌اندازی کرده بودند و با انتشار تصاویر خود در کنار انواع سلاح‌های گرم، ضمن رجزخوانی و تهدید مأموران پلیس، تلاش می‌کردند تصویری از قدرت و خشونت خود به نمایش بگذارند.

یکی از نمونه‌های درگیری اعضای باند با پلیس، زمانی رخ داد که برادران نجفی پس از سرقت از منزل یکی از شهروندان در حوزه پایگاه یکم پلیس آگاهی، با هوشیاری عوامل سرکلانتری یکم شناسایی و مجبور به فرار شدند.

مأموران به تعقیب آنها پرداختند، اما سارقان مسلح با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین به سمت مأموران تیراندازی کردند.

اعضای باند در جریان فرار، گاوصندوق سرقتی را در اتوبان رها کردند و سپس با تهدید و به صورت مسلحانه، یک خودرو را به سرقت برده و متواری شدند.

تیراندازی به گشت پلیس آگاهی با مزدا ۳

در نمونه‌ای دیگر، پلیس آگاهی تهران بزرگ در جریان اقدامات اطلاعاتی خود متوجه شد اعضای این باند برای انجام سرقت‌های مسلحانه از یک دستگاه مزدا ۳ سفید استفاده می‌کنند.

عوامل گشت آشکار پلیس آگاهی با مشاهده خودرو مذکور درصدد توقیف آن و دستگیری سرنشینان برآمدند، اما برادران نجفی بدون توجه به فرمان ایست، به سمت خودروی گشت پلیس تیراندازی کردند و از محل گریختند.

فرار مسلحانه از بیمارستان

یکی از جنجالی‌ترین اقدامات این باند، طراحی نقشه فرار سعید نجفی از بیمارستان بود.

در جریان یکی از سرقت‌های مسلحانه، سعید نجفی دستگیر و روانه زندان شد. در حالی که تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای باند ادامه داشت، حمید و یونس نجفی به همراه تعدادی از همدستان خود نقشه فرار سعید را طراحی کردند.

براساس این نقشه، سعید با طرح یک بیماری صوری و با هماهنگی همدستانش برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، حمید و یونس نجفی به همراه همدستان خود با سلاح گرم به بیمارستان حمله کردند. آنها با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت، مأمور بدرقه را خلع سلاح کرده، سلاح وی را به سرقت بردند و سعید نجفی را فراری دادند.

تصاویر این حمله مسلحانه در آن زمان به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های زیادی داشت.

پس از این حادثه، دستگیری اعضای باند در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت و در نهایت، پس از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، اعضای این باند در یک ویلا در منطقه کردان کرج شناسایی شدند.

مأموران در جریان عملیات دستگیری با اعضای باند درگیر شدند و پس از درگیری مسلحانه، متهمان دستگیر شدند.

فراری دادن یک همدست دیگر

فرار دادن همدستان، تنها به سعید نجفی محدود نبود.

یکی دیگر از اعضای این باند به نام رضا که از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای در حوزه سرقت منزل بود و در بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مجرمانه برادران نجفی مشارکت داشت، توسط عوامل انتظامی در کرج دستگیر شد.

برادران نجفی پس از اطلاع از دستگیری او، هنگام بدرقه متهم با اجرای یک عملیات مسلحانه، مأموران بدرقه را خلع سلاح کرده و متهم را فراری دادند.

متهم رضا مدتی بعد در منطقه ملارد کرج شناسایی و دستگیر شد.

در جریان دستگیری وی، مقادیر قابل توجهی طلا و جواهرات، اموال سرقتی و انواع سلاح گرم کشف شد.

این متهم در جریان تحقیقات به بیش از ۸۰ فقره سرقت، عمدتاً در مناطق شمال و شمال‌غرب تهران، همراه با برادران نجفی اعتراف کرد و در نهایت با صدور حکم دادگاه به قطع ید محکوم شد.

دستگیری حمید نجفی در پردیس

پس از سال‌ها فعالیت مجرمانه و در حالی که اعضای باند در نقاط مختلف کشور تحت تعقیب بودند، اقدامات پلیس برای دستگیری اعضای اصلی ادامه یافت.

در نهایت سال ۱۴۰۲، حمید نجفی در خانه‌ای در پردیس بومهن شناسایی شد و با همکاری نیروهای ویژه نوپو دستگیر شد.

در محل اختفای وی، یک قبضه کلاشینکف، دو قبضه کلت کمری، انواع مهمات و مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد.

پس از دستگیری حمید، دیگر برادران او بار دیگر تلاش کردند زمینه فرار وی را فراهم کنند، اما این تلاش ناکام ماند.

سعید نجفی؛ مدعی ریاست مافیای سرقت

در ادامه عملیات دستگیری اعضای باند، محل اختفای سعید نجفی در یکی از سوئیت‌های برج‌های متل قو شناسایی شد.

مأموران نوپو در یک عملیات غافلگیرانه برای دستگیری وی وارد عمل شدند. سعید نجفی هنگام دستگیری به سمت مأموران تیراندازی کرد که مأموران نیز در چارچوب قانون به تیراندازی وی پاسخ داده و او را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

سعید نجفی خود را «مافیای سرقت مسلحانه کشور» معرفی کرده و برای خود بادیگارد و محافظ شخصی نیز استخدام کرده بود.

پایان کار یونس با شلیک به مأموران

پس از دستگیری حمید و سعید، یونس نجفی همچنان به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داد و تلاش می‌کرد زمینه فراری دادن برادرانش را فراهم کند.

در نهایت، نامبرده در جریان یک عملیات پیچیده پلیسی در منطقه فردیس کرج شناسایی شد.

یونس نجفی هنگام دستگیری با سلاح کمری به سمت مأموران تیراندازی کرد، اما در جریان درگیری مسلحانه با پلیس به هلاکت رسید.

در بررسی محل و منزل وی نیز مقادیر زیادی سلاح و مهمات و همچنین اموال مسروقه کشف شد.

تهدید شکات برای گرفتن رضایت

اعضای باند حتی پس از ارتکاب سرقت نیز برای فرار از تبعات قضایی اقدامات خود، به تهدید شاکیان متوسل می‌شدند.

براساس اظهارات برخی شکات در جلسه دادرسی، متهمان با ارسال تصاویر مسلحانه خود به منازل شاکیان، آنها را تهدید می‌کردند تا از شکایت خود صرف‌نظر کرده و رضایت دهند.

بیش از ۲۰۰ فقره سرقت مسلحانه

پس از دستگیری اعضای اصلی باند، روند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شد.

سعید و حمید نجفی، به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه و همچنین ارتکاب مجموعه‌ای از جرایم از جمله سرقت‌های مسلحانه گسترده، حمل و نگهداری سلاح گرم جنگی غیرمجاز و مهمات، تیراندازی به سمت مأموران و مردم و ایجاد رعب و وحشت محاکمه شدند.

براساس محتویات پرونده، اعضای باند در بیش از ۲۰۰ فقره سرقت مسلحانه گروهی در استان‌های تهران، البرز، مازندران، قم و اصفهان نقش داشتند.

همچنین حمل و نگهداری سلاح‌های گرم جنگی از جمله کلاشینکف و کلت کمری و مهمات مربوط به آنها، تیراندازی به سمت مأموران و مردم در جریان سرقت‌ها و مجروح کردن سه نفر از مأموران از جمله موارد مطرح‌شده در پرونده بود.

مستندات متعدد در دادگاه

رسیدگی به این پرونده با بررسی مجموعه گسترده‌ای از مستندات انجام شد.

شکایت شاکیان خصوصی، گزارش‌های متعدد ضابطان، تصاویر دوربین‌های مداربسته، فیلم‌ها و تصاویر منتشرشده از متهمان در فضای مجازی، تصاویر صحنه‌های سرقت، اظهارات و اقاریر متهمان در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، مواجهه حضوری، بازسازی صحنه‌های سرقت، نظریات پزشکی قانونی، نظریه اداره تشخیص هویت درباره سلاح‌ها و مهمات کشف‌شده و همچنین مستندات مربوط به نحوه دستگیری متهمان، از جمله ادله مورد بررسی دادگاه بود.

بررسی این مستندات نشان می‌داد اقدامات متهمان به صورت سازمان‌یافته، زنجیره‌ای و مسلحانه انجام شده و گستردگی اقدامات آنها موجب ورود خسارات عمده به اموال مردم و اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی شده است.

در نهایت، با توجه به مجموعه مستندات موجود در پرونده، حمید و سعید نجفی از بابت افساد فی‌الارض و محاربه به اعدام محکوم شدند.

پس از ابلاغ دادنامه، متهمان نسبت به رأی صادرشده فرجام‌خواهی کردند، اما دیوان عالی کشور با بررسی اقدامات متعدد مجرمانه آنها و مستندات موجود در پرونده، فرجام‌خواهی را رد و حکم اعدام را تأیید کرد.

با طی تشریفات قانونی، حکم اعدام اجرا شد و حمید و سعید نجفی، دو عضو اصلی یکی از خشن‌ترین باندهای سرقت مسلحانه، به دار مجازات آویخته شدند.

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